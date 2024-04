Adevăratul motiv pentru care Diana Șoșoacă a cerut ordin de protecție împotriva soțului ei: ”Îmi este frică!”

După 7 ani de mariaj, Diana Șoșoacă (49 de ani) și Silvestru Șoșoacă (47 de ani) au decis să divorțeze. Ruptura dintre cei doi s-a produs la finalul lunii februarie, între ei izbucnind un adevărat circ mediatic. Totul a pornit de când senatoarea și-a suspendat soțul din conducerea partidului SOS România. La scurt timp după, Diana Șoșoacă a ieșit public și făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare din interiorul familiei sale. După ce nici bine nu au decis să se despartă, senatoarea a cerut ordin de protecție împotriva tatălui copiilor săi.

Scandalul dintre Diana Șoșoacă și Silvestru Șoșoacă a pornit după ce senatoarea l-a suspendat pe soțul ei din funcția de conducere a partidului SOS România – sub pretextul că această schimbare îl va scăpa de urmărirea serviciile secrete. Imediat după aflarea decizie, Silvestru Șoșoacă nu a acceptat acțiunile abuzive ale soției sale împotriva sa. Bărbatul susține că Diana Șoșoacă s-a schimbat radical după intrarea sa în Parlament – de acum 3 ani și jumătate – atunci când succesul și notorietatea din spațiul public au început să le afecteze familia și căsnicia.

”După intrarea în Parlament de acum trei ani şi jumătate, Diana a involuat ca om. A evoluat ca şi notorietate, a fost poate cel mai prolific senator, cel mai cunoscut politician din ţară cu siguranță, dar a involuat ca om. Cu cât avea mai mult succes în afara casei, în casă lucrurile erau diferite până când nu s-a mai putut locui împreună”, a spus soțul senatoarei în urmă cu doar câteva săptămâni – imediat după ce a depus actele de divorț, pentru Antena 3.

Citește și: AM AFLAT CINE ESTE FEMEIA CU CARE SOȚUL ȘEFEI SOS A ”TRAVERSAT” NOAPTEA DE DINAINTEA DIVORȚULUI

Diana Șoșoacă a obținut ordin de protecție împotriva fostului soț, Silvestru Șoșoacă

La nici o lună distanță, marți, 2 aprilie 2024, Diana Șoșoacă a declarat public faptul că a cerut ordin de protecție împotriva fostului ei soț. Imediat după ieșirea din secția de poliție, senatoarea a declarat că se teme pentru viața ei și a fiicei sale – în vârstă de 11 ani – mai ales în contextul în care îl acuză pe Silvestru Șoșoacă că ar fi amenințat-o, dar și agresat-o fizic și emoțional în repetate rânduri.

”Îmi este frică pentru viaţa mea şi viaţa copilului meu pentru că ştiu de ce este capabil. Ştiu câtă ură are împotriva mea şi a copiilor mei. Nu îmi e frică de ucraineni mai mult decât de acest om care poate să acționeze într-un mod abominabil. Ordinul de protecție există şi pentru agresiune psihologică nu numai bătăi. Nu am luat în viața mea medicamente, nu am nicio problemă psihică, nu am fost niciodată internată. În schimb, dânsul m-a amenințat că dacă nu-mi dau demisia din funcția de senator va face în așa fel încât să mă facă de rușine în toată țara pentru că în spatele lui sunt oameni potenți financiar”, a spus Diana Șoșoacă.

Senatoarea a continuat seria dezvăluirilor și le-a spus jurnaliștilor prezenți în fața secției de poliție că este urmărită de fostul soț și amenințată că va ajunge într-un spital de nebuni, dar și că o va lăsa fără copil.

”Da, a lovit-o și pe fiica mea și este foarte speriată, ne urmărește, vine în fața blocului. Deci eu nu sufăr de nicio boală psihică și, atenție, astfel de aserțiuni, trebuiau să îi spună cei din spatele lui că, se plătește pentru așa ceva. Mai mult, m-a amenințat că va face în așa fel încât să fiu internată la un spital de nebuni și să-mi ia copilul de lângă mine. Ori, în acest caz eu nu puteam decât să reacționez printr-un ordin de protecție, să cer un ordin de protecție. Sunt depuse toate probele. Dacă n-aș fi avut probe, nu s-ar fi emis niciodată un ordin de protecție provizoriu. Să știți că se obțin foarte greu.”, a mai declarat senatoarea.