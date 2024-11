Adevăratul motiv pentru care Mădălin Ionescu renunțase la televiziune: ”Am fost forțat de împrejurări”

Mădălin Ionescu este unul dintre oamenii de televiziune cu multă experiență. După o pauză lungă, acesta s-a întors pe micile ecrane și abia acum a vorbit despre motivele care în urmă cu ceva timp l-au făcut să renunțe la televiziune. Se pare că acesta ajunsese într-o stare îngrijorătoare, iar medicii i-au recomandat acest lucru. Prin ce a trecut Mădălin Ionescu?

Deși era o prezență constantă pe micile ecrane și era apreciat de public, în urmă cu câțiva ani, Mădălin Ionescu a decis să se retragă din televiziune. Decizia acestuia a fost una neașteptată pentru public, cât și pentru colegii și șefii lui, iar abia acum prezentatorul TV a vorbit despre motivele ce au stat la baza hotărârii sale.

În urmă cu doar câteva luni, Mădălin Ionescu a revenit în televiziune și prezintă acum o nouă emisiune. Partenerul Cristinei Șișcanu nu este la prima experiență de acest gen, având în spate o experiență bogată în domeniu.

Ani de zile, Mădălin Ionescu a fost prezent pe micile ecrane, însă în urmă cu ani decidea să se retragă, iar acum a dezvăluit motivul. Se pare că la acea vreme, prezentatorul TV ajunsese într-o stare critică din cauza programului încărcat și a muncii depuse. Acesta lucra și câte 14 ore pe zi, fapt ce l-a făcut să intre în burnout și să cedeze.

Însă, Mădălin Ionescu nu a renunțat la muncă până când nu a ajuns în ipostaza în care medicii să îl oblice să ia această decizie. Abia atunci partenerul Cristinei Șișcanu a pus stop la tot și s-a concentrat pe sănătatea lui. Vreme de mai bine de jumătate de an nu a fost în stare de prea multe și lua câte 30 de pastile pe zi pentru a se pune pe picioare.

„Am luat o pauză în plin sezon, fără ca colegii sau conducerea televiziunii să înțeleagă foarte bine că trec prin așa ceva. Am fost forțat de împrejurări. Țin minte și acum întâlnirea cu domnul profesor Ciurea și am făcut un RMN cardiac atunci și mi-a spus că nu prea mai am energie în inimă, că nu prea mai am minerale.

Era după foarte mulți ani de prezentare, de muncă zilnică de 14 ore pe zi, de pasiune, am făcut meseria asta cu foarte mare patimă, am trăit într-un glob de cristal foarte mulți ani. Am stat vreo șapte luni cu 30 de pastile zilnic, vitamine, să spun așa. Nu m-am odihnit decât trei luni. Dacă nu aș fi plecat atunci, nu știu dacă aș mai fi putut să continui foarte mult timp, riscurile au fost foarte mari”, a declarat Mădălin Ionescu, la Xtra Night Show.