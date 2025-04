Tavi Clonda le-a făcut o promisiune fiicelor sale, înainte de Tempting Fortune România. Ce planuri mari are?

Recent, Kanal D a anunțat că lansează un nou reality show spectaculos, Tempting Fortune România, începând cu 11 mai, ora 21:00. Participanții sunt persoane publice care provin din domenii diferite, de la muzică și actorie până la televiziune sau social media. Printre aceștia se numără și Tavi Clonda. Artistul a vorbit despre noua provocare, dezvăluind promisiunea pe care le-a făcut-o fiicelor sale.

Tempting Fortune România promite să capteze atenția telespectatorilor. Noua emisiune de la Kanal D va fi prezentată de Zoli Toth și aduce în prim-plan 12 concurenți cunoscuți publicului larg, care vor fi nevoiți să își înfrunte limitele fizice și psihice într-un cadru imprevizibil. Miza show-ului este un premiu uriaș de 300.000 de euro.

Citește și: Gabriela Cristea a ajuns din nou la spital, pe oxigen! Ce boală are vedeta: „Noapte oribilă”

Tavi Clonda se numără printre celebritățile din România care au acceptat provocarea de a participa la emisiunea Tempting Fortune. Înainte de a pleca în marea aventură, artistul le-a făcut o promisiune importantă fiicelor sale și ale Gabrielei Cristea – Victoria și Iris.

Cântărețul este un tată foarte bun și are o relație specială cu fetițele lui. Așa că a încercat ca „despărțirea” să fie una cât mai ușoară. Tavi Clonda le-a explicat micuțelor că va lipsi o perioadă, însă le-a promis că se va întoarce cu multe cadouri pentru ele.

Soțul Gabrielei Cristea a vorbit și despre strategia sa în cadrul show-ului Tempting Fortune România. Tavi Clonda a mărturisit că el este un om de echipă, iar atunci când va face un pas greșit, nu va avea nicio problemă să recunoască.

„Ca entertainer, niciodată nu am încercat să mă impun cu forța, nu am rugat niciodată pe cineva să mă bage în față. Consider că liderul iese la suprafață, nu se autoproclamă. Nu vreau să impun nimănui nimic, dar când voi avea un sfat de dat, o să încerc să îi conving și pe ceilalți să meargă cu mine. Probabil unii vor fi mai individualiști, mai egoiști, alții vor fi cu echipa. Eu o să fiu mereu un om de echipa. Când voi greși, voi recunoaște”, a mai spus cântărețul.