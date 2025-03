Tavi Clonda rupe tăcerea: ”Eram terminați, ea pica lată!” Ce s-a întâmplat cu Gabriela Cristea, după ce a renunțat la televiziune. Ce face, acum, cuplul și câți bani câștigă

Gabriela Cristea a renunțat la televiziune, după 31 de ani de prezență pe sticlă. Decizia anunțată la începutul anului de vedeta TV i-a surprins și pe apropiați. La luni distanță însă, Tavi Clonda vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre cum s-a schimbat viața cuplului . Soțul vedetei a dezvăluit și cu ce se ocupă aceasta, în prezent și care e suma cea mai mare câștigată din postările pe Facebook.

Gabriela Cristea a demisionat de la Antena Stars la mijlocul lunii ianuarie. Cu această ocazie, ea și-a anunțat și retragerea din televiziune, după 31 de ani în domeniu. Vedeta TV n-are nicio urmă de regret. Din contră, soțul acesteia, Tavi Clonda, spune că viața lor s-a schimbat radical în urma acestei decizii.

„E bine acum, mult mai bine. Am și eu timp mai mult. La fel și ea. Nu-mi vine să cred că după-amiezile am cu cine să le petrec. Nu mai am stresul ăla că trebuie să ajung acasă până la o anumită oră. Pot veni și mai târziu”, a declarat Tavi Clonda în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Citește și: Gabriela Cristea a răbufnit la 2 luni după ce și-a dat demisia! „Sunt sigură că o să vină și…”

Tavi Clonda: „În timpul săptămânii eram terminați”

Artistul a completat că nu este exclus ca partenera sa să revină, la un moment dat, pe sticlă, dar în anumite condiții.

„Ea nu mai vrea nimic acum. Dar dacă va primi vreun proiect drăguț, care să nu necesite prea mult timp, nu se știe din toamnă. Momentan, e răcită, de două zile stă în pat.

În timpul săptămânii eram terminați. Ea pica lată. A fost, a trecut.

Și acum, tot eu duc fetele la înot, la gimnastică și tot eu le iau de la școală. Doar că acum le așteaptă ea acasă, cu mâncarea. Nu mai trebuie să le pun eu masa, să încălzesc. Ne împărțim treburile”.

(VEZI ȘI: Tavi Clonda, acuzat de plagiat! Fanii l-au pus la zid după ce au ascultat noua melodie lansată)

Ce-i ocupă acum tot timpul

În prezent, Gabriela Cristea este implicată în proiectele sale online, dar jobul care-i ocupă cel mai mult timp îl reprezintă cofetăria pe care o are.

„Se apucă de cozonaci, pentru cofetăria online și cea fizică. Asta îi ia timp mult acum. Se pregătește, trebuie să ia materialele. De asta nu mă ocup, sunt băgat în suficient de multe. Mi-am deschis acasă și propriul studio și am de lucru”, a adăugat artistul

„Am câștigat mulți bani din facebook”

Tavi Clonda nu ne-a ascuns nici faptul că postările cuplului de pe facebook le-au adus mii de euro pe lună. În preezent însă, lucrurile nu mai merg așa de bine:

„Aș mai schimba ceva cu online-ul. Momentan mi-am schimbat freza, cred că am făcut vreo 700 k de vizualizări pe facebook cu subiectul ăsta. Noi cu facebook-ul suntem, el e baza la noi. Am avut luni de zile când câștigam mii de euro. Asta acum vreun an. Că am fost printre primii, am câștigat mulți bani. Dar acum a scăzut foarte mult. Se încasează foarte puțin, au schimbat ei algoritmii. Nouă vizualizările nu ne-au scăzut”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.