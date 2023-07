Adevăratul motiv pentru care Raluka preferă bărbații mai în vârstă. „Nu e ușor cu mine”. Actualul iubit e cu 22 de ani mai mare

Pe Raluka o cunoaște o țară întreagă datorită talentului său muzical. La acest capitol excelează! În schimb, în ceea ce privește viața sa personală, cântăreața a fost extrem de discretă. Nu s-a afișat alături de partenerii săi, ci a preferat să își trăiască poveștile de dragoste departe de ochii curioșilor. Recent însă, a „scăpat” câteva amănunte despre bărbatul care o face fericită în prezent. Iată ce a povestit.

CANCAN.RO anunța în exclusivitate la sfârșitul anului cine a reușit să îi fure inima cântăreței. Raluka s-a îndrăgostit iremediabil deGuy Kouris, un afacerist evreu în vârstă de 55 de ani pe care l-a cunoscut în timpul unei vacanțe în Mexic și care deține un resort într-o stațiune exclusivistă de acolo. Afaceristul este divorțat, are patru copii și chiar dacă există o diferență considerabilă de vârstă între ei, pentru vedeta noastră nu a fost o problemă. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

Din contră, Raluka a mărturisit în emisiunea de la radio că ea nu se poate înțelege cu bărbați mai mici sau de aceeași vârstă cu ea. Deși nu se afișează în spațiul public și nu au fotografii împreună, tânăra pare să aibă planuri mari de viitor alături de acesta.

„Nu reușesc să mă înțeleg (cu bărbații mai tineri-n.r.). Mie îmi trebuie mult mai în vârstă, întotdeauna am tins către cei care mai în vârstă cu mult decât mine. Reușim să ne înțelegem altfel, cumva ei reușesc să mă înțeleagă pe mine mai bine. Nu e ușor cu mine, credeți-mă. 20 de ani e cea mai mare diferență (pe care a avut-o într-o relație-n.r.) și funcționează în continuare”, a recunoscut Raluka.

Raluka a făcut multe sacrificii pentru carieră

Acum se bucură de succes și este o cântăreață extrem de apreciată, însă Raluka a pornit de jos și a trecut prin multe până a ajuns la succes. Într-un interviu recent, vedeta a povestit că pasiunea pentru muzică și-a descoperit-o de la o vârstă fragedă și încă de mică a participat la tot felul de concursuri și festivaluri. Mai mult, primul concert l-a susținut la vârsta de 12 ani, atunci când a cântat la o nuntă.

„Cântam pe casa scării alături de câţiva copii, m-a auzit iubitul surorii mele şi i-a spus mamei mele că ştiu să cânt frumos – cred că mă ajuta şi acustica atunci – şi că ar trebui să mă dea la o şcoală de muzică. După aceea au urmat festivaluri, concursuri şi chiar concerte.

Primul a fost la 12 ani, am cântat la o nuntă. După ce am terminat şcoala, am venit la Bucureşti, am participat la o emisiune-concurs pe care nu am câştigat-o şi da, am fost în faţa unui juriu. Dar asta nu m-a demoralizat, din contră, m-a motivat. La scurtă vreme după asta, am început colaborarea cu DJ Sava. Restul poveştii îl ştiţi”, a declarat Raluka, pentru okmagazine.ro.