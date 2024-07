Adevăratul motiv pentru care Romina Gingașu, soția cu 50 ani mai tânără a lui Piero Ferrari, nu-i poartă numele: ”Nu-s cu el pentru bani! Sutele de milioane sunt ale lui”

Romina Gingașu și Piero Ferrari trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Însă, puțini sunt cei care cunosc adevăratul motiv pentru care româncă nu îi poartă numele în buletin. Ea și moștenitorul imperiului Ferrari și-au pus pirostriile în vara lui 2021, în Capri. Iată povestea mai jos.

Invitată în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, Romina Gingașu a vorbit deschis despre mai multe aspecte legate de viața privată. Soția lui Piero Ferrari a explicat, printre altele, care este motivul real pentru care nu a dorit să îi poarte numele în buletin. În urmă cu trei ani, cei doi s-au căsătorit în Capri, într-un cadru de vis.

A explicat faptul că, după căsătorie, a ales să nu se numească Ferrari în buletin. În condițiile în care ar fi acceptat să poarte numele soțului în acte, atunci românca ar fi putut avea restricții față de îndeplinirea anumitor activități. A explicat că odată cu luarea numelui soțului, ar fi devenit un brand controlat de avocați și audit. Aspect pe care nu l-a dorit.

„În buletin nu sunt Ferrari. Eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele Ferrari după căsătorie. Suntem căsătoriți, dar nu am luat numele pentru că este marcă înregistrată. Și a fost decizia mea, altfel n-aș fi putut să fac nimic în viața mea după. Deveneam un brand și atunci lucrurile se controlează de niște avocați, audit…”, a mărturisit Romina Gingașu.

De altfel, cei doi au decis să nu devină părinți.

„Pe Piero îl ador, îl iubesc. Pentru el sunt capabilă de orice. Și când spun orice, chiar e orice. Poate să aibă miliarde de euro, n-or să fie niciodată ale mele și ale niciunei alte soții sau iubite. Pentru că sunt ale lui. (…) Între mine și Piero e o relație foarte strânsă și va fi pentru totdeauna. Nu o să devenim niciodată părinți, este decis. Între noi am decis. Eu nu vreau să am copii, iar pentru el nu mai e cazul. Ținând cont că eu am crescut fără tată de la 11 ani, nu pot să-i fac asta unui copil, nu pot să fiu egoistă”, a continuat să mărturisească românca.

Romina Gingașu și Piero Ferrari s-au cunoscut în perioada în care românca lucra în domeniul aviației. La un moment dat, românca primise o prezentare pentru un avion nou și trebuia să îl vândă. Situațiile s-au aliniat în așa fel încât românca să se întâlnească cu bărbatul care i-a devenit, ulterior, partener de viață.

„Am ajuns în birou pe 1 septembrie și șeful mi-a spus că avem o colaborare cu Niki Lauda. Mi s-a zis că trebuie să-l întâlnesc pe Niki Lauda și să inspectez situația. După ce l-am întâlnit, am aflat că pilotul lui era o femeie, și am petrecut toată ziua cu ea. O energie foarte masculină. Am verificat totul în avionul lui privat, cu care călătorea foarte mult.

Sâmbătă, la un eveniment Formula 1, apare Piero cu bodyguardul său, dar eu nu știam cine e, m-am dus, m-am prezentat, iar el îmi spune că lucrez pentru o companie foarte interesantă, neștiind că el era în industria aviatică de mult timp. În seara aia a fost o dramă într mine și colegele de birou. Faptul că eram româncă m-au terminat psihic cu chestia asta. (…) Drama a fost că eu nu știam, după 3 zile de Bombardier, cum se scriu rapoartele. Pentru că în fiecare zi trimiteam un raport de activitate. (…) Mă gândeam strategic cum să știu toți oamenii care au venit cu avioane private la Formula 1.

(…) Timp de 6 luni am încercat să-i vând un avion, care era în jur de 60 de milioane, iar el m-a refuzat. Când făceam o demonstrație cu un avion nou, trebuia să avem un client care să participe și să arate cât de performant era avionul respectiv. Șeful îmi spusese că nu contează dacă e unchiul meu într-un costum scump sau oricine. Eu l-am întrebat pe Piero și a refuzat.

Simțeam întotdeauna că trebuie să-l abordez a doua oară. Între timp, vindeam avioane și îl invitam peste tot, dar mă refuza. La un moment dat, pe 15 februarie, m-a invitat la cină, la Monaco. S-a simțit ciudat că mă refuza mereu. Am acceptat. Eu eram foarte singură, extrem de singură. După ce am plecat din România, toți prietenii m-au abandonat, cei mai buni prieteni mi-au zis că oricum am plecat și nu mă mai întorc. Doar doi prieteni m-au ajutat când nu îmi intrau salariile la Monaco, unul din Cluj și unul din București”, a spus Romina Gingașu.