Adevăratul motiv pentru care Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat s-au despărțit. Tânărul milionar a spus tot: ”E o decizie rațională!”

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat păreau să fie unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă din România. Cu toate acestea, după o poveste de dragoste care a durat mai bine de trei ani, cei doi au ales să-și spună adio. Acum, la câteva zile după ce în presă s-a scris că cei doi s-au despărțit, milionarul Sebastian Dobrincu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

După trei ani, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au hotărât să încheie relația lor. Deși au avut o poveste de iubire frumoasă, se pare că lucrurile nu s-au desfășurat conform planului, iar acum au decis să meargă pe căi separate.

În ultima perioadă, Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat au trecut printr-un moment tensionat în relația lor. Din păcate, lucrurile nu mai sunt la fel de roz cum au fost odată, iar cei doi, ambii în vârstă de 25 de ani, au decis să pună punct. Sebastian a confirmat despărțirea, explicând că, indiferent de circumstanțe, viața continuă să meargă înainte.

Acum, milionarul în vârstă de 25 de ani a oferit primele declarații în legătură cu ruptura dintre el și iubita sa Ioana Ignat. Sebastian Dobrincu a dezvăluit într-un story pe Instagram care este adevărul din spatele despărțirii.

„Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât se poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună.

Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot.

Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a fost mesajul postat de Sebastia Dobrincu pe pagina sa de Instagram.