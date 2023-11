Adevăratul motiv pentru care Simona Gherghe și-a părăsit logodnicul. A recunoscut abia acum: „Așa a fost să fie”

Simona Gherghe se numără printre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune de la noi din țară, bucurându-se de un succes enorm pe micile ecrane după o carieră pentru care a muncit pe brânci. Moderatoarea a intrat în atenția publicului datorită proiectelor pe care le-a avut de-a lungul timpului cu postul Antena 1. Puțini știu cu ce se ocupa blondina înainte să vină în Capitală, dar și că a fost la un pas să-și pună pirostriile cu fostul ei iubit. De ce s-a despărțit, de fapt, vedeta TV de Octavian Tudorache, bărbatul care i-a fost logodnic o bună vreme?

Începuturile în presă nu au fost ușoare pentru Simona Gherghe. Aceasta a părăsit locul de baștină atunci când a primit o ofertă de nerefuzat din partea celor de la Antena 1 și s-a mutat în București. La acea vreme, vedeta TV era într-o relație cu Octavian, cel alături de care trăia o frumoasă poveste de dragoste. Acesta o ceruse în căsătorie și lucrurile păreau că merg ca pe roate.

”De cine eram îndrăgostită la 18 ani? De primul meu prieten. Un băiat cu cinci ani mai în vârstă că mine. Eram foarte îndrăgostită de el. Nu-mi stătea gândul la carte. De-asta am și picat la facultate. Iar când am plecat în București pentru jobul pe care mi l-a oferit Antena 1, eu trebuia să mă mărit. Aveam un logodnic care mă ceruse de nevasta de la mama. Era totul stabilit. Inelul dat. N-a mers. El a rămas acolo. A încercat să găsească ceva de lucru pe-aici, n-a reușit și s-a terminat!”, spunea vedeta, acum mulți ani, într-un interviu.

De ce s-a despărțit, de fapt, Simona Gherghe de fostul ei logodnic

Erau de nedespărțit și urmau să ajungă în fața altarului, până când Simona a ales să se mute. Totul a început să scârțâie, iar relația lor amoroasă s-a destrămat.

După mulți ani, prezentatoarea TV a decis să vorbească și despre fosta relație pe care a trăit-o alături de Octavian. Moderatoarea a dezvăluit că totul s-a încheiat pentru că nimic nu mai mergea între ei. „Am povestit că eram logodită, în momentul în care am primit propunerea să vin la Antena 1 București. Relația nu a mai funcționat, eu eram extrem de stresată de noua mea viață, într-un oraș în care chiar nu știam pe nimeni. Așa a fost să fie. În primii doi ani, am muncit pe brânci, practic nu am avut niciun weekend liber. Munceam să acopăr tot timpul, ca să nu simt singurătatea”, a dezvăluit vedeta de la Antena, pentru viva.ro

Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu, de 11 ani împreună

Între timp, bărbatul și-a văzut de viață, a devenit om de afaceri și s-a căsătorit cu aleasa inimii. La fel a făcut și Simona Gherghe, care l-a cunoscut pe Răzvan Săndulescu, alături de care are doi copii minunați Ana (6 ani) și Vlad (4 ani). Cei doi au făcut pasul cel mare în mai 2017, iar tot în acea lună a venit pe lume Ana Georgia, fetița cuplului. În luna octombrie a anului 2018, Simona Gherghe a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului: Vlad Ioan. Simona Gherghe și soțul ei sunt de 11 ani împreună și nimic nu pare că-i va despărți.