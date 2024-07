Adevăratul motiv pentru care ursoaica a atacat-o pe Maria Diana. De ce fiara l-a ignorat total pe prietenul ei

Maria Diana și-a găsit sfârșitul la vârsta de 19 ani, după ce a fost atacată de urs, în Munții Bucegi. Tânăra se afla cu iubitul ei, în apropiere de un traseu montan, în momentul în care a dat nas în nas cu sălbăticiunea. Animalul a apucat-o de picior, apoi a tras-o într-o râpă unde fata a murit. Aceasta a căzut de la 100 de metri înălțime și a suferit leziuni serioase. Cum s-a derulat filmul tragediei? Adevăratul motiv pentru care ursoaica a atacat-o pe victimă!

Maria Diana și iubitul ei au apelat la 112, în momentul în care au dat nas în nas cu ursul. Operatorii au îndemnat-o ce trebuie să facă, însă a fost în zadar. Tânăra de 19 ani s-a speriat teribil și a luat-o la fugă. În acel moment, ursul a luat-o după ea, a mușcat-o de picior și a tras-o într-o râpă. Nimeni n-a mai putut face nimic pentru ea, căci fata s-a stins din viață. În urma autopsiei, s-a constatat că tânăra a murit din cauza căzăturii, nicidecum din cauza mușcăturii provocate de urs.

Diana a sunat la 112 și le-a spus autorităților: „Mă atacă. Mă atacă. Mă atacă”. În zadar, a țipat victima, căci animalul sălbatic a mușcat-o și a tras-o în râpă. Doar 50 de metri sunt de la poteca unde fata a fost atacată și până-n locul unde a fost găsită. Trupul neînsuflețit a fost găsit pe un teren abrupt și înclinat, după ce s-a rostogolit peste 120 de metri.

În urma testelor făcute de specialiști s-a constatat că ursoaica nu era turbată și nici nu avea pui. Oamenii legii au luat în calcul o ipoteză, cum că animalul sălbatic ar fi simțit că fata de 19 ani este la menstruație şi asta a dus la comportamentul agresiv. Ursul a atacat-o doar pe fată, iar bărbatul a fost ignorat. Dispecerii 112 si salvamontiștii spun că nu au mai văzut un astfel de caz în ultimii 10-15 ani.

Mama victimei a ridicat trupul neînsuflețit, astăzi, de la morgă. Familia se pregătește de înmormântare, fiind devastată de durere. Mama Mariei susține că s-a opus acestei expediții, în primă fază, însă era cadoul de ziua ei, așa că a mers.

„Am simţit că e ceva în neregulă. Am simţit. Sunt urşi, sunt prăpăstii, sunt o grămadă de lucruri periculoase. La 11 fără un sfert am vorbit cu ea. Şi apoi, de la ora cinci, am tot încercat să dau de ea”, a mărturisit Laura Zaharia, mama tinerei ucise de urs, notează Observator.