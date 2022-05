Adevăratul motiv pentru care Vlăduța Lupău nu s-a mai căsătorit cu Adi Rus: ”N-am mai simțit nevoia”

Vlăduța Lupău (31 de ani) și Adi Rus (28 de ani) aveau petrecerea nunții stabilită pentru anul 2019, însă din varii motive cei doi au anulat-o. Cântăreața a mărturisit care au fost, de fapt, cauzele amânării marelui eveniment.

În cadrul unui interviu, Vlăduța Lupău a povestit de ce ea și fotbalistul Adi Rus și-au amânat petrecerea de nuntă care trebuia să aibă loc în anul 2019. Cântăreața a mai mărturisit că odată cu botezul viitorului copil s-ar putea să facă și petrecerea ce trebuia să aibă loc în urmă cu 3 ani. Mai mult, ea a declarat că cel mai important a fost faptul că ea și partenerul ei și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Vlăduța Lupău: ”N-am mai simțit nevoia de nebunia acelei zile a petrecerii”

Se pare că Adi Rus și Vlăduța Lupău aveau pregătit întregul eveniment pentru anul 2019, iar din cauza pandemiei de coronavirus au fost nevoiți să o reprogrameze. Când a venit momentul să organizeze pentru a doua oară nunta, cei doi nu au mai simțit nevoia de ”nebunia unei petreceri”.

”Inițial, aveam pregătită o super-super petrecere, care, din păcate, s-a amânat din cauza pandemiei… Pe urmă, am tot amânat-o, că n-am mai simțit nevoia de „nebunia acelei zile a petrecerii. Pentru noi a fost cel mai important să ne unim destinele în fața lui Dumnezeu prin taina cununiei, ceea ce am făcut în 2019. Aveam, pe urmă, câteva gânduri să reluăm toate pregătirile cu petrecerea, dar între timp am rămas însărcinată și aia e momentan! Nu ne-am gândit cum va fi petrecerea care va urma! Dacă 1 sau 2 în 1”, a povestit Vlăduța, în timpul interviului.

Vlăduța Lupău a dat detalii despre botezul viitorului ei fiu

Cântăreața încă este indecisă și nu știe dacă fiul ei va avea un botez mare sau doar o petrecere ținută într-un cadru restrâns și intim.

”Tocmai că nu aș ști cum mi-ar plăcea. Ambele variante îmi plac. Și fastuoasă, și intimă. Trebuie să văd cum mă regăsesc pe atunci, mai ales după un sezon super plin care mă așteaptă”, a mai mărturisit Vlăduța, pentru VIVA.

