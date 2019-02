Adevărul a ieșit la iveală: „Ștefan Bănică jr. și Mihaela Rădulescu au fost împreună la film”

Carmen Voinea Raducanu este o prietenă foarte bună a Mihaelei Rădulescu, fiind considerată chiar ”mâna dreaptă” a acesteia. De curând, ea a povestit cum s-a simțit la prima vizionare a filmului ”Titanic”, redifuzat serile trecute de un post TV din România. Carmen a dezvăluit că a vizionat producția regizată de James Cameron împreună cu… Mihaela și cu soțul ei de atunci, Ștefan Bănică jr.

Amintiri din perioada în care Ștefan Bănică JR. și Mihaela Rădulescu erau soț și soție. Carmen Voinea spune că a plâns după perdelele care separau sala de cinema de holul de la intrare, fiind impresionată de film.

”Nu știu alții cum cum sunt, dar eu mă uit la filmul ăsta cu bucurie ori de câte ori am ocazia. Îmi amintesc că l-am văzut prima oară la Cinema Patria împreună cu Mihaela și cu soțul ei de atunci, Ștefan Bănică Jr. Am plâns de după perdelele care separau sala de cinema de holul de la intrare de m-am zăpăcit – din cauza fobiilor mele n-am rezistat în sală mai mult de jumătate de oră. În restul proiecției am stat în picioare pe hol, privind printr-o crăpătură a draperiilor ălora grele și căinând în sinea mea pasagerii transatlanticului și soarta haínă care a scufundat iubirea celor două personaje principale și atâtea destine…

P.S. Știu că acum cinefilii ăia culți de nu se uită decât la producții de artă semnate de Cocteau, Antonioni, Tarkovski, Jarmusch sau alții ca ei – pe care-i aplaud și eu din toată inima și pe care-i apreciez – or să mă înjure, că ce, ăsta-i film? Da, este! Splendid chiar! Și eu îl iubesc!”, a notat Carmen Voinea Răducanu, cea mai bună prietenă a Mihaelei Rădulescu.

Ștefan Bănică JR. și căsătoria cu Mihaela Rădulescu – ”La nuntă, ea a dansat mai mult cu scena”!

Cristi Brancu a vorbit, la un moment dat, despre nunta dintre Ștefan Bănică Jr. și Mihaela Rădulescu. A fost vorba despre o nuntă ”normală”, în care Mihaela ”a dansat la nuntă mai mult cu scena, pentru că Ștefan era pe scenă. Rochia Mihaelei Rădulescu s-a rupt la biserică, iar Ștefan și-a cântat la propria nuntă. Ori se spune că acel cântăreț care cântă la nunta lui nu o să aibă noroc”, spune Cristi Brancu.

A existat, totuși, și un alt semn care ar fi putut să însemne ghinion pentru cei doi. Au făcut luna de miere în Marea Roșie.

”Mihaela Rădulescu a făcut scufundări, ocazie cu care Mihaela Rădulescu a avut niște julituri fantastice. Practic, luna de miere n-a fost lună de miere. … Într-o bună zi, Mihaela a zis că Ștefan n-a mai venit acasă, ar fi fost ceva, ar fi încercat Ștefan să facă un divorț mai dur. Problema e că ea se îndrăgostise de Elan Schwartzenberg și după cum știți cu Elan nu e bine să glumești. Prin urmare, totul s-a încheiat așa cum se cuvine”, a afirmat Cristi Brancu.