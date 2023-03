Daniel Pavel, prezentatorul ”Survivor România”, a ajuns în Republica Dominicană, unde se filmează show-ul difuzat pe PRO TV, alături de iubita lui, Ana Maria. CANCAN.RO i-a ”încolțit și nu au scăpat până când nu au oferit interviul la dublu: despre iubire, despre secretul unei relații sudate și despre multe altele neștiute fanilor care urmăresc cu sufletul la gură ”Survivor”.

”E colosal să o știu aici pe Ana lângă mine”, a spus, din Start, Daniel Pavel. Colosal, un cuvânt pe care îl folosește des și îl prețuiește mult la Survivor.

CANCAN.RO: Care a fost, pentru fiecare, cea mai frumoasă dovadă de iubire?

Ana Maria: Hmmm, cea mai frumoasă? E greu să aleg una singură. Este un amestec de acțiuni/detalii care mă fac în fiecare moment să mă simt iubită. Aș putea spune că privirea caldă a lui Daniel, în fiecare moment, felul în care mă face să mă simt, lăsând câte un bilețel când pleacă dimineața la filmări, sărutul și zâmbetul lui larg când se întoarce acasă, faptul că mă face fericită fără niciun efort sunt elemente care îmi dovedesc, în fiecare moment, iubirea pe care mi-o poartă. Nu punem preț pe lucrurile materiale, ci pe sentimente.

Daniel Pavel: Ea. Ana este cea mai frumoasă dovadă, revelator și catalizator al iubirii omenești prin iubirea ei.

În gesturi și acțiuni concrete este bucuria uriață cu care mă întâmpină când intru pe ușa casei, când suntem la filmările show-ului Survivor, și intru pe ușă supraviețuind altei zile dure, imaginea ei radiantă și minunată este tot ce vrea un bărbat să vadă și să simtă.

”Funcționăm mai mult ca perfectul!”

CANCAN.RO: Daniel, ce înseamnă pentru tine faptul că Ana îți e alături în Republica Dominicană?

Daniel Pavel: E colosal. Acesta este un cuvânt pe care îl folosesc și îl prețuiesc mult la Survivor. Să o știu pe Ana fie lângă mine, în cort, în barca de transport pe Marea Caraibilor, în mașină, înapoi acasă sau la necesarele cumpărături este divin și acest tip de parteneriat am căutat întotdeauna.

CANCAN.RO: Care e secretul unei relații reușite?

Ana Maria Pop: Cred că la baza unei relații reușite stă iubirea adevărată și încrederea. Aceste două elemente oferă liniște, tihnă… cum spune Daniel. De asemenea, trebuie să existe înțelegere, deoarece suntem diferiți. E bine să ne acceptăm cu defecte și calități și să nu încercăm să îl schimbăm pe celălalt. Interesele comune în viată contează mult și ele. Modul de viață și principiile care stau la baza fiecărei relații. Înțelegere, armonie, echilibru.

Daniel Pavel: Am observat că secretul relației reușite nu e chiar secret atunci când se nasc natural reperele unei relații asemeni drumului unei nave pe aer sau pe apă. Adică, îți faci un plan, îl urmezi pe cât de bine poți, deviind de la el și evoluând, supraviețuind și bucurându-te de drum.

Dacă amândoi privesc în direcția potrivită, unul poate fi babord, altul, tribord, important e ca rezultanta să dea cu plus.

Nu intri într-o relație “defect” structural pentru că celălalt nu are datoria și nici nu poate să te “repare”. Ana și cu mine funcționăm mai mult ca perfectul dintr-un motiv foarte simplu, nu simplist: eram integri când ne-am văzut întâia oara și ne-am plăcut. Restul este istorie, cum se spune, și chiar una cu happy endings.

CANCAN.RO: Credeți că în viața nimic nu-i întâmplător? Dacă da, ce vă face să spuneți asta?

Ana Maria: Da, cred cu tărie că totul se întâmplă cu un scop. Cred în Dumnezeu și în puterea Universului de a ne ajuta să fim cea mai bună versiune a noastră atât timp cât și noi facem ceva în sensul acesta. Nimic nu pică din cer, dacă nu ne dorim ceva și nu facem nimic în acest sens.

Daniel: Cumva, răspunsul aici e cuprins și la întrebarea precedentă. Suntem ființe spirituale, dotate cu trup și intelect, și acționăm într-un șir de cauzalități de dincolo de fire, să spunem.

Întâlnim pe firul vieții exact prietenii și prietenii ”deghizați” pe maăura iluminării noastre la acel moment. Ana este expresia oglinzii mele de bărbat cum și a ei. Eu am fost binecuvântat cu o vastă experiență de viață și iubire și am dat înapoi cât am putut. Întâmplarea este doar felul nostru de a ne lega de ce era pus în noi deja.

”Nu sunt o persoană geloasă din fire”

CANCAN.RO: Cine cedează primul în cazul unei discuții contradictorii?

Ana Maria: Depinde de situație. În general, cedează cel care simte că opinia celuilalt face sens. Nu avem des discuții în contradictoriu, pentru că ne completăm foarte bine, iar atunci când există opinii diferite este ceva constructiv.

CANCAN.RO: Cum vă completați unul pe altul?

Ana Maria: Suntem destul de diferiți – vărsător eu, fecioară Daniel. Eu, visătoare, creativă, calmă, pozitivă, împăciuitoare. Daniel, pragmatic, talentat, carismatic, creativ și el, extrem de inteligent și analitic. Unde ne întâlnim? Suntem altruiști și iubitori, privim în aceeași direcție.

Daniel: Ana este pandantul meu și eu al ei. Ne completăm deplin, cum arată și tabloul zodiacal, atât cel european, dar mai ales cel asiatic: ea, șoricel de lemn, și eu dragon de foc – deci polivalențe și diferențe constructive (lemnul hrănește focul care încălzește binomul yin yang al fiecăruia dintre noi).

CANCAN.RO: Cine spune mai des „te iubesc”?

Ana Maria: Cred că aici există un echilibru, dar dacă e să analizez foarte bine eu o spun mai des și el arată mai mult.

Daniel: Eu, la rafală ca trombele de vânt tropical, dar mai mult prin gesturi, intenții și acțiuni. Ana, mai mult prin puterea vorbelor – dar nu uit nicio clipă lecția învățată devreme, că femeile iubesc cu urechile, deci sunt atent.

CANCAN.RO: Au fost momente când ați fost geloși?

Ana Maria: Nu sunt o persoană geloasă din fire. Pornesc cu încredere într-o relație. În plus, Daniel nu îmi dă motive să simt asta. Sunt fericită că este apreciat, deoarece merită cu adevărat toată iubirea publicului, care include, desigur, și doamne și domnișoare. Știu că e o fire sociabilă, însă nu trece anumite limite. Este un bărbat desăvârșit și mă consider o norocoasă.

Daniel: Niciodată, cu Ana. Nu ne dăm motive, iar eu ca, fire mai de foc, am învățat de ani buni să nu-mi consum starea cu acest tip de emoție negativă.

Să ne înțelegem, când iubești, te arde carnea, da, de dorul și dragul omului iubit, dar rațiunea și, mai ales, intuiția exersată îți explică pas cu pas cum să te comporți. Sub nicio formă nu cred în sintagma conform căreia iubind esti și gelos – daca iubești integru, curat n-ai treabă acolo unde apare gelozia, nu e de tine.

