Adevărul despre Alexandra Duli (nume real: Mucea) de la Survivor. În 2022 era manager la hotel, acum e recepționistă

Alexandra Duli (nume real: Mucea) face parte din echipa ”Războnicilor” de la Survivor All Stars. Deși țara ei natală este România, tânăra este stabilită în Londra de peste 4 ani. Dacă în urmă cu doi ani, atunci când a participat pentru prima dată la show-ul din Republica Domnicană se lăuda cu abilitățile sale de manager la un hotel londonez, ei bine, aflați că acum a fost ”retrogradată” și a ajuns pe postul de recepționistă.

Alexandra Duli s-a născut în România – Lupeni, județul Hunedoara și a decis să se stabilească în Londra pentru a-și continua studiile. În 2019 a absolvit facultatea, iar doi ani mai târziu, în 2022 – când a participat pentru prima dată la Survivor România – Duli se mândrea că ocupă funcția de manager într-un hotel londonez.

Ei bine, iată că la doi ani distanță, Alexndra Duli a revenit în Republica Dominicană și s-a alăturat ”Razboinicilor” de la Survivor All Stars 2024. Printre altele, în timpul unor testimoniale, tânăra dezvăluit faptul că pe plan profesional lucrurile nu mai sunt atât de roz ca în 2022. Duli a fost ”retrogradată” de pe postul de manager de la hotelul din Londra, iar acum ocupă funcția de recepționistă.

Cu o altă determinare și fără a sta pe gânduri, tânăra a acceptat din prima oferta producătorilor de la Pro Tv. S-a antrenat destul de mult la sala de fitness și are de gând să demonstreze tuturor că a evoluat și că este capabilă să pună mâna pe marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

„Mi-a fost dor de niște cocos prăjit. N-am cum să refuz oferta, mai ales că o să fie ceva istoric ce se întâmplă. Survivor All Stars a venit și la noi. De data asta, vreau să demonstrez că am evoluat și am luat sportul mai în serios. Chiar merg la sală, mă antrenez destul de mult și vreau să arăt că pot mai mult”, a precizat tânăra pentru PRO TV.