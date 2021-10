Adevărul despre căsnicia dintre Lora și Dan Badea! Artista a rupt tăcerea: ”Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine”

În cadrul unui podcast, artista Lora a rupt tăcerea și a vorbit despre căsnicia pe care a avut-o cu Dan Badea, comediantul co-prezentator de la ”iUmor”, colegul de platou al lui Șerban Copoț. Ce a povestit cântăreața în podcastul lui Cătălin Măruță?

Lora și Dan Badea au divorțat în anul 2014, cei doi ajungând la concluzia că nu mai pot continua o relație care a însemnat și multe momente tensionate. În cadrul podcastului susținut de Cătălin Măruță, cântăreața Lora și-a deschis sufletul și a vorbit despre un moment mai puțin plăcut din viața ei, și anume divorțul de comediantul Dan Badea. Cei doi au fost căsătoriți timp de doi ani, iar recent a vorbit despre motivele pentru care relația s-a destrămat.

Nu rata: A RUPT TĂCEREA! ADEVĂRUL DESPRE PRIETENIA DINTRE LORA ȘI DOINIȚA OANCEA. ÎN URMĂ CU 6 ANI SE SPECULA CĂ ARTISTA I-AR FI FURAT IUBITUL

Atunci, artista era jurată în cadrul emisiunii ”Next Star” de la Antena 1, iar programul a fost foarte obositor pentru Lora, căci se filmau și 14-15 ore pe zi. Totuși, artista nu regretă nicio secundă faptul că ea și Dan Badea au divorțat.

„În 2014 eram căsătorită din 2012. Măritișul a ținut un an, bine… a mai fost un an așa de… greu. Era pe final și era de mult. Ajungeam acasă și dormeam în principiu. Marți o luam de la capăt. Un an de zile a fost așa. Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine. Un an de zile în care nu cred că a știut omul cine am devenit, ce se întâmpla pe la cântări. Au început să vină multe lucruri dintr-odată”, a declarat Lora în cadrul podcastului.

Vezi și LORA DESPRE CĂSNICIA CU DAN BADEA: „ERA AGRESIV. PLÂNGEAM, MĂ ÎNCHIDEAM ÎN BAIE ȘI EL MĂ..”

Lora a povestit despre începuturile relației cu Ionuț Ghenu

Pe de altă parte, Lora susține faptul că a avut și ea o parte din vină. Cântăreața mărturisește faptul că divorțul a fost o alegere bună: ”Bineînțeles că nu a mers și din cauza mea. Mariajul a eșuat din cauza… vieții care așa a dus lucrurile. Am simțit la un moment dat, nu că sunt în comă, că nu mai am inimă în piept, că nu mai bate. Energia mea era acolo. Filmam 14-15 ore. Nu mai înțelegeam nimic și nu mă mai emoționau copiii”.

Apoi, după mariajul eșuat cu Dan Badea, artista Lora și Ionuț Ghenu, managerul său, au devenit extrem de apropiați. În prezent, cei doi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz: ”Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era”.

Sursă foto: captură video Youtube – din cadrul podcastului susținut de Cătălin Măruță