Nu toți antreprenorii care ajung la „Imperiul Leilor” sunt avizi după finanțare și își vând „marfa” la prima strigare. Din această categorie face parte Nadia Vișan care a ridicat o afacere cu bijuterii inteligente. Cristina Bâtlan, dr. Wargha Enayati și Sebastian Dobrincu au fost impresionați la întâlnirea cu tânăra și au anunțat că se vor asocia în acest business pentru 35% din companie. Doar că aceasta i-a refuzat, după ce a analizat situația. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, motivele. Avem declarații în exclusivitate, direct de la sursă.

„Imperiul Leilor” este o emisiune dedicată celor care vor să se lanseze puternic în lumea afacerilor, unde tinerii antreprenori au ocazia să-și prezinte ideile și business-urile în fața unor multimilionari. În anul 2022, Nadia Vișan s-a prezentat în fața investitorilor cu o afacere de bijuterii cu stocare inteligentă și a cerut 1.000.000 de euro pentru 20% din acțiuni.

Nadia Vișan i-a convins! „Este antreprenorul complet”

După mai multe calcule și oferte Cristina Bâtlan, dr. Wargha Enayati și Sebastian Dobrincu au anunțat că se vor asocia în acest business. „Sunt atât de fericită că ești femeie și ai venit cu cea mai tare afacere. Nu vreau să te las să pleci fără o investiție„, a fost reacția Cristinei Bâtlan.

Nici Sebastian Dobrincu nu a fost „zgârcit” cu laudele. „Nadia mi se pare că este o forță a naturii. Este antreprenorul complet!„, a spus și afaceristul.

Îi pare rău că a fost la „Imperiul Leilor”. „M-a luat valul”

În toamna anului 2023, CANCAN.RO a descoperit, însă, că mulți dintre antreprenori nu ar fi primit niciun euro de la „leii” care le-au promis finanțare (DETALII AICI). Și Nadia Vișan se află în aceeași situație, doar că ea a decis să-i refuze pe milionarii care s-au arătat interesați de afacerea ei. Tânăra ne-a dezvăluit, în exclusivitate, ce a determinat-o să ia această decizie.

„Eu am decis să nu merg cu ei, nu au zis ei că nu mai vor. Mi se părea prea mare presiunea și nu aveam nevoie de asta, energia mea avea nevoie să fie pusă în altă parte. Am trecut prin niște situații mai puțin plăcute în acea perioadă și m-au făcut să renunț la ei, să nu am un stres în plus. Ei și-au arătat interesul mereu către mine, cei de la PRO TV m-au sunat mereu să mă văd cu leii. Cred că nu trebuia să merg acolo, uzura a fost foarte mare, cred că asta m-a făcut să-mi văd singură de ale mele.

M-a luat valul să merg în emisiune. La acel moment aveam dorința să ajung la cât mai mulți oameni, să pot aduce bucurie la nivel mare, însă am decis să o iau pas cu pas, acest business se face cu grijă și atenție la detalii. Dacă ar fi crescut peste noapte risca să se piarda din calitatea transmiterii emoției, riscam să pierd esența. Cumpătarea este cheia succesului, chiar daca tentația este mare„, ne-a declarat Nadia Vișan.

A „lovit” în străinătate

Nadia Vișan nu regretă că i-a refuzat pe „lei”, fiind ferm convinsă că a luat decizia corectă. În prezent, business-ul îi merge ca pe roate, fiind cunoscut inclusiv în străinătate.

„M-am canalizat spre piața de afară mai mult„, ne-a mai precizat tânăra afaceristă.

