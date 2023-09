CANCAN.RO detonează bomba! „Imperiul Leilor”, emisiune difuzată la Pro TV, ar fi doar o trambulină pentru promovarea și mai mult a milionarilor care au calitatea de jurați și care promit marea cu sarea antreprenorilor dornici de finanțare. Monica Cadogan, fost CEO al companiei Vivre Deco până în toamna anului 2021, este prima arătată cu degetul de micii afaceriști, fiind acuzată că nu și-a onorat promisiunile. Avem declarații în exclusivitate! În zilele următoare, site-ul nr. 1 din România va reveni cu alte cazuri similare.

„Imperiul Leilor” este o emisiune adresată celor care vor să se lanseze în lumea afacerilor, unde tinerii antreprenori au ocazia să-și prezinte ideile și afacerile în fața unor milionari celebri. S-au consumat deja trei sezoane, iar sute de business-uri aflate la început sau proiecte cu un potențial spectaculos ar fi primit șansa unică de a fi finanțate de afaceriști mega-cunoscuți.

Monica Cadogan, primul investitor de la „Imperiul Leilor”

Emisiunea „Imperiul Leilor” revine, pe 19 septembrie, cu un nou sezon, iar CANCAN.RO a luat la puricat edițiile precedente, pentru a afla în ce stadiu se află afacerile în care jurații au anunțat că vor investi. Am început cu business-urile pe care și le-a asumat Monica Cadogan, CEO al companiei Vivre Deco în 2019, când a fost anunțată de Pro TV ca fiind primul investitor din cadrul primului sezon.

(VEZI AICI: NOUL SEZON IMPERIUL LEILOR VINE CU SCHIMBĂRI COLOSALE. CINE A PLECAT DIN JURIUL MILIONARILOR)

„Țepe” pe bandă rulantă

Ce am descoperit este de-a dreptul revoltăror. Antreprenorii nu ar fi primit niciun euro, ba mai mult, Monica Cadogan nu le-a mai dat niciun semn de viață! Aceștia acuză că „Imperiul Leilor” ar avea, de fapt, ca scop promovarea și mai mult a investitorilor și că antreprenorii ar fi doar niște pioni.

„Emisiunea este doar pentru promovarea milionarilor. Nu am primit nicio finanțare!”

Edomestic oferă servicii pentru animalele de companie, iar Monica Cadogan a simțit că are potențial. La fel ca Mohammad Murad, fondator şi preşedinte al Phoenicia Hotels, unul dintre cei mai mari proprietari de hoteluri din România şi unul dintre cei mai mari investitori în acest sector economic. La final, cei doi milionari nu au ratat ocazia să se fotografieze alături de Andrei Găină, antreprenorul pe care au promis să-l ia sub aripa lor.

(NU RATA: TRANSFERUL IERNII ÎN PIAȚA MEDIA! CE FEMEIE CELEBRĂ A SEMNAT CU PRO TV)

În ce stadiu se află acum Edomestic? Cât au investit Monica Cadogan și Mohammad Murad în companie? Andrei Găină are cuvântul!

„Am evoluat, dar pe forțele noastre. Emisiunea este doar pentru promovarea investitorilor în proporție de 99 la sută. Nu am primit nicio finanțare. Nici vorbă. La fel cum au pățit și alți antreprenori. Ne-am mai întâlnit la diverse evenimente și sunt la curent cu tot. Unii, după emisiune, au plecat în concedii, alții și-au luat mașini cu gândul că le vine finanțarea. Și acum sunt în mare belea. Singurul meu regret e că, dacă știam că așa se va întâmpla, jucam altfel cartea. Investitorii caută doar sa beneficieze, să lovească la capitolul imagine„, a declarat Andrei Găină pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: VEDETA DE LA IMPERIUL LEILOR, DIAGNOSTICATĂ CU CANCER: ”AM FĂCUT O PROSTIE!”)

„Una e să zici la TV, alta să investești”

FOLDO este un studio de design românesc, fondat de Nicolae Baciu în 2015, care oferă mobilier și jucării pentru cei mici. Din nou, Monica Cadogan și-a anunțat sprijinul financiar. Din păcate pentru antreprenor, au fost doar promisiuni aruncate în vânt.

„Nu, nu am primit nicio finanțare. A venit pandemia și s-a sistat totul. Făcusem un plan, dar nimic ulterior. În orice caz, nu știu câte proiecte prezentate de antreprenori au ajuns să fie și finanțate de investitori. Una e sa zici la televizor că da, investesc, alta este să finanțezi cu adevărat. Oricum, noi suntem pe creștere, am câștigat, totuși, și ceva notorietate cu emisiunea. Acum avem alt investitor, care nu are legătură cu emisiunea„, ne-a declarat și Nicolae Baciu, patronul Foldo.

Zilele următoare, CANCAN.RO va prezenta și alți milionari care le-au promis antreprenorilor finațare, dar pe care i-au „uitat” după emisiunea de la Pro TV.

La un pas de faliment

Monica Cadogan a fost CEO al Vivre Deco, cel mai mare business de home-deco din sud-estul Europei, până în toamna anului 2021, când a demisionat din funcție. În locul primul investitor de la „Imperiul Leilor” a venit Călin Fusu. Cu o participație de 67%, acesta este acționatul majoritar al Neogen, compannia care deține capitalul social al Vivre Deco. Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, Vivre Deco a înregistrat o pierdere de 84,7 milioane lei și a fost la un pas de faliment.