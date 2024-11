Adevărul despre decesul lui Gabriel Cotabiță. Artistul ar fi fost internat în mare secret de familie. A stat în comă 2 săptămâni

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, după aproape două săptămâni de comă. Regretatul artist se confrunta cu probleme de sănătate în ultima vreme, care nu-i mai dădeau pace. Familia ar fi preferat să țină totul secret, iar apropiații nu mai aveau detalii legate despre starea lui. Detalii copleșitoare ies la iveală acum, după ce s-a aflat de pierderea interpretului.

Gabriel Cotabiță ar fi fost internat de două săptămâni la spitalul Universitar din Capitală, scrie observatornews.ro. Artistul ar fi fost în comă de ceva timp, însă familia ar fi preferat să fie discretă privind această situație tristă. Pe data de 11 noiembrie, acesta ar fi suferit un accident vascular masiv, iar de atunci starea lui de sănătate s-a înrăutățit.

Sâmbătă, 23 noiembrie 2024, Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani. Decesul a fost anunțat de dirijorul Ionel Tudor, cel care-i era bun prieten lui Cotabiță. Acesta a postat un mesaj dureros pe Facebook, prin care a dat de veste că solistul nu mai este în viață.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultatori („Noapte albastra”, „Te rog, domnisoara, nu pleca”, „Si va mai trece-o noapte”, „Viata e un cazino”, „Sa nu ne spunem adio”, „Poate ca da, poate ca nu” etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împarțit multe momente ale vieții și carierei noastre impreună!…Te vom păstra mereu in inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a scris Ionel Tudor, pe Facebook.