Adevărul despre divorțul dintre Carmen Grebenișan și Alex Militaru! Alina Ceușan a dat din casă: „Nu se mai afla în locul potrivit”

Pentru o perioadă, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au format un cuplu. Cei doi păreau că au relația perfectă, însă povestea lor de dragoste a ajuns la final. Aceștia au decis să divorțeze, iar vestea a luat prin surprindere pe multă lume. Acum, Alina Ceușan a dat din casă și a dat mai multe detalii despre separarea celor doi. Blondina a vorbit despre motivele divorțului, dar și despre cum se refac cei doi după destrămarea căsniciei.

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au format pentru o perioadă unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Însă, după un mariaj de trei ani, aceștia au ajuns la concluzia că le este mai bine pe drumuri separate. Au semnat actele de divorț, iar acum încearcă să se refacă după despărțire. Prietena bună a lui Carmen Grebenișan a dat din casă și a vorbit despre starea în care sunt cei doi.

Așa cum spuneam, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au fost căsătoriți vreme de trei ani, iar de curând au semnat divorțul. Alina Ceușan a vorbit despre despărțirea celor doi și a dat de înțeles că prietena ei este cea care a luat decizia de a pune punct. Se pare că în relația cu Alex Militaru blondina simțea că nu mai este în locul potrivit, așa că a decis că este momentul să o apuce pe un alt drum.

De asemenea, Alina Ceușan a mai dezvăluit că în urma separării Alex Militaru a fost cel mai afectat, iar pentru a depăși momentul a plecat într-un retreat în Bali. Acolo bărbatul se reculege și încearcă să își pună ordine în gânduri. O „vacanță de vindecare” și-a luat și Carmen Grebenișan, care a decis să plece în New York.

„Carmen e bine, e în New York. Încă suntem în continuare și suntem în continuare și le voi fi. Alex e în Bali, la un retreat. Fiecare dintre ei și-au luat o perioadă de pauză, dar cumva, excursiile astea erau plănuite și înainte de despărțire. Lucrurile se întâmplă în diferite feluri în viață și e important că nu au fost copii implicați, cred eu. Atunci devin lucrurile complicate și mai grele, când intervine un divorț. Eu am mai spus-o și o mai spun, în calitate de nașă a amândurora sunt alături de ei. Chiar astăzi am vorbit cu Alex, i-am dat un mesaj, l-am întrebat cum se simte, dacă e bine, cum îi merge cu retreat-ul, dacă îi place în Bali.

Da, așa cred (nr. că Alex suferă mai mult. Carmen e foarte bine. Ea a fost și este în continuare o persoană foarte rațională când vine vorba de relații și a simțit că nu se mai află în locul potrivit. Acum, în acest moment din viața ei. A fost cea mai bună decizie. Când va fi pregătită, va comenta situația și va da mai multe detalii. E vorba de viața lor privată”, a spus Alina Ceușan, în cadrul unei emisiuni TV.