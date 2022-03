Adevărul despre „fiorosul” de la Survivor România. Câte clase are Cătălin Zmărăndescu, de fapt. A făcut școala în satul Bohari

Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciaţi concurenţi de la Survivor România. Acesta este hotărât să plece acasă cu marele premiu, astfel la fiecare joc dă totul pe traseu aşa cum a făcut de fiecare dată şi în cariera sa de luptător. Deşi se ştiu foarte multe lucruri despre performanţele sale, fanii acestuia s-au întrebat ce studii a terminat vedeta de la ProTV.

Cătălin Zmărăndescu a devenit cunoscut publicului în momentul în care a devenit bodyguard-ul personal al lui Gigi Becali. Puţini ştiu însă, detalii din trecutul acestuia.

Fostul luptător profesionist a copilărit în satul Bohari, la jumătatea drumului dintre Pitești și Curtea de Argeș, împreună cu fratele său mai mic, Marius.

„Am stat la Bohari impreuna cu fratele meu, Marius, care e cu un an mai mic decat mine. Ieseam impreuna din curte si intram direct in padure. Am crescut apoi si am ajuns la liceu. Eram sportiv, aduceam medalii. Profesorii ma intelegeau si mergeam doar la teze. Mama m-a dus la sala. I-a cerut antrenorului sa faca om din mine, indiferent de mijloace. Pe atunci aveai doua posibilitati: ori te apucai serios de carte, ori te faceai sportiv de performanta”, își aducea aminte Cătălin Zmărăndescu într-un interviu pentru libertatea.ro.

După câţiva ani, Zmărăndescu a devenit campion național la Wushu și Muay Thai, vicecampion european în 2000 și mai apoi vicecampion mondial la Wushu.

Mai mult, fostul luptător a vrut în urmă cu câţiva ani să intre în politică, astfel în 2009 şi-a făcut CV-ul public. Se pare că, meseria de bază a Faimosului este de strungar. Înainte să plece în Republica Dominicană, Zmărăndescu preda cursuri de arte marțiale la academia pe care și-a deschis-o la Târgoviște, după ce s-a întors din Marea Britanie, unde emigrase în urmă cu mai mulți ani.

Ce spune fiul cel mare despre relaţia cu Cătălin Zmărăndescu

Cătălin Zmărăndescu este căsătorit în prezent cu Luiza, iar împreună au doi copii, o fetiță și un băiat. În acelaşi timp, cunoscutul luptător mai are doi copii, Mihai în vârstă de 21 de ani şi Alexandra care în prezent are 19 ani. Relaţia concurentului de la Survivor România cu fiul său nu este deloc bună, iar recent tânărul a vorbit despre conflictele care au existat între ei.

Cei doi nu își mai vorbesc de patru ani, iar problemele se pare că ar fi apărut din cauza banilor.

„Noi nu am mai vorbit de 4 ani. A stat lângă mine din interes la luptele din Londra. Există și chestiuni financiare între noi. Mama mea trebuie operată, are niște probleme la picioare. Trebuie să strâng bani să o operez. În același timp, mama are 30.000 de euro pe care trebuie să îi plătească din cauza tatălui meu. Pentru că tatăl meu, când a avut probleme cu firma, s-a dus la mama mea și i-a cerut să facă un credit pentru el.Iar mama, fiind soția lui, nu a spus nu, pentru că îl iubea. Și bunicul meu, din partea mamei, când a făcut partajul cu bunica mea, când au divorțat, nici nu a văzut cei 50.000 de euro, i-a dat direct lui Cătălin”, a spus Mihai Zmărăndescu, pentru fanatik.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan