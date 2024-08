Adevărul despre greutatea Oanei Roman. Câte kilograme are acum, de fapt

În ultimii ani, Oana Roman a depus un efort considerabil pentru a scăpa de kilogramele în plus. Perseverența și munca ei au fost recompensate, reușind să piardă 20 de kilograme și să obțină silueta dorită. Acum după ce a reușit să câștige lupta cu kilogramele în plus, vedeta are o greutate de 75 de kilograme.

Oana Roman, siluetă de invidiat în mediul online

În urmă cu puțin timp, fiica lui Petre Roman a surprins pe toată lumea cu mai multe apariții în ținute care îi scot silueta în evidență. Oana s-a fotografiat în costum de baie dar și în rochițe mulate care i-au evidențiat trupul. Pe contul său de Instagram, acolo unde este activă zilnic și unde și-a construit o comunitate numeroasă de fani, vedeta le-a arătat urmăritorilor săi ținuta aleasă.

„Mândră de mine”, a scris vedeta în descrierea imaginilor în care își prezintă rochia și noua siluetă.

Oamenii nu au stat pe gânduri și au luat cu asalt secțiunea de comentarii, acolo unde i-au complimentat parcursul în lupta cu kilogramele.

„Ai slăbit frumos!”, „Să știi că m-ai motivat și pe mine să slăbesc”, „Chiar poți să fii mândră de tine din toate punctele de vedere”, „Arăți atât de bine! Îți stă minunat”, „Tu ești superbă și se vede așa frumos cum ai slăbit”, au fost câteva dintre comentariile pe care le-a primit fiica lui Petre Roman după ce s-a fotografiat în rochiță mulată.

Cum a slăbit, de fapt, Oana Roman

De-a lungul anilor, Oana Roman a fost adesea subiectul unor speculații legate de metodele sale de slăbit, unii insinuând că ar fi recurs la intervenții chirurgicale pentru reducerea stomacului.

„Eu o să vorbesc despre un subiect destul de controversat. Această modă din România a celor care își taie stomacul, toată lumea face operația asta, că au 10 sau 15 kilograme în plus. Mie mi se pare că este periculos, am înțeles că slăbești peste noapte. Eu am fost acuzată că am făcut această operație ca să slăbesc, totuși, eu am slăbit, și nu am terminat încă, într-un an și jumătate. Dacă aș fi făcut această operație, rezultatele s-ar fi văzut într-o lună. Este această magie: mamă, îmi tai stomacul, într-o lună am slăbit 30 de kilograme. Eu cred că această intervenție se face în anumite condiții, dacă ai afecțiuni sau trebuie să slăbești un număr mare de kilograme”, a dezvăluit Oana Roman.

Totuși, vedeta a hotărât să clarifice aceste speculații, dezvăluind că ceaiurile și procedurile de slăbire noninvazive au fost factorii principali în transformarea sa.

„Fac ce am făcut și până acum, proceduri, fasting, ceai, înlocuiesc seara o masă cu o băutură care mă ajută să nu îmi fie foame și continui pe drumul acesta, așa, cât de mult se poate. M-am obișnuit așa. A devenit un mod de viață, dacă vrei, nu îl mai simt ca pe un efort. M-am obișnuit așa după doi ani jumătate. În kilograme nu am slăbit enorm, sunt aproape 20, cred. Dar am slăbit foarte mult în centimetri de la procedurile pe care le-am făcut”, a mai dezvăluit vedeta, în urmă cu ceva timp.

