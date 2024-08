Cum a intrat îmbrăcată Oana Roman în mare, pe o plajă din Năvodari

Oana Roman a atras toate privirile pe litoralul românesc! Se pare că vedeta a petrecut câteva zile la Mamaia și nu a ezitat să împărtășească imagini în costum de baie pe rețelele sociale. Cu toate acestea, un detaliu le-a dat de gândit fanilor ei. Iată cum a intrat îmbrăcată Oana Roman în mare, pe plaja din Năvodari!

Fiica lui Petre Roman a profitat de soare pe plaja Manara Beach din Navodari și nu a ezitat să se arate în costum de baie. De-a lungul anilor, imaginile cu vedeta, atunci când era îmbrăcată sumar, au generat reacții controversate pe rețelele de socializare, dar iată cum s-a afișat de această dată!

Nu cu mult timp în urmă, Oana Roman s-a prezentat în costum de baie, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus și aspectul său fizic. Cu toate acestea, vedeta a ignorat comentariile negative și a continuat să se bucure de felul în care arată.

În ultima perioadă, Oana a reușit să slăbească considerabil și să ajungă într-o formă de invidiat. Acum, ea se simte liberă să pozeze în costum de baie ori de câte ori dorește, fără a mai fi afectată de judecățile altora. Așadar, vedeta nu s-a ferit să se arate în costum de baie. Fiica lui Petre Roman a ales să îmbrace un costum de baie verde, mai puțin tradițional. Este vorba despre un costum cu o singură piesă, care poate fi ușor confundat cu o rochiță mini. Ținuta a fost completată de un halat de plajă alb și accesorizată cu o pereche de ochelari de soare și un colier cu perle.

Chiar și după atâția ani, Oana Roman continuă să se concentreze asupra aspectelor pozitive, considerând momentul respectiv ca fiind crucial în viața ei. Ea afirmă că a trăit o adevărată renaștere în urma acelei experiențe.

Pe parcursul celor cinci zile pe care le-a petrecut în secția de reanimare, fiica lui Petre Roman a înțeles că Dumnezeu veghează asupra ei și că El este singurul care poate ghida cursul vieții sale.

​„Am știut, atunci, că am niște îngeri păzitori foarte puternici. Am știut, atunci, că puterea lui Dumnezeu este infinită. Am simțit asta, în modul cel mai concret. Mi-am dat seama că viața mea e în mâinile Lui și el a știut pe cine să trimită, ca să mă salveze. Trebuia să mă vindec, pentru a-mi putea creşte copilul și am reușit. El a fost acolo”, a mai spus Oana Roman.