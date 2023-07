Adevărul despre inelul pe care Claudia Florescu trebuia să-l primească la Insula Iubirii. „L-am lăsat la amanet”

Bogdan Cîrlan a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la Insula Iubirii alături de iubita lui, Claudia. Filmările s-au terminat de luni bune, iar acum producția este difuzată pe post, din acest motiv, cuplurile care și-au testat iubirea în Thailanda nu pot da prea multe detalii despre parcursul lor în show. Totuși, concurentul obișnuiește să discute cu cei care îl urmăresc, iar, recent, le-a mărturisit acestora ce s-a întâmplat cu inelul pe care trebuia să i-l dea partenerei sale la sfârșitul emisiunii.

Bogdan Cîrlan și Claudia Florescu formează un cuplu de un an, timp în care au trecut prin multe încercări. Bruneta a avut anumite dubii legate de partenerul său de viață, astfel a decis să se înscrie la emisiune pentru a vedea exact dacă poate să aibă încredere deplină în el sau nu. Pe de altă parte și Bogdan Cîrlan a vrut să îi demonstreze că este un bărbat matur care știe ce își dorește de la viață și nu va cădea în ispită.

Chiar dacă deznodământul emisiunii nu a fost încă difuzat la TV, concurentul încearcă să le răspundă celor care îl urmăresc la curiozitățile legate de emisiune. Recent, tânărul a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina sa de Instagram, iar internauții au fost curioși să afle ce s-a întâmplat cu inelul pe care iubita lui urma să îl primească la sfârșitul testului.

Concurentul de la Insula Iubirii a făcut o glumă și a spus că l-a dus la amanet. Ulterior, Bogdan a precizat faptul că nu poate spune ce a făcut, deoarece emisiunea nu s-a terminat încă, dar i-a sfătuit pe oameni să urmărească show-ul până la final.

„L-am lăsat amanet… Glumesc, urmărește până la final și vei afla răspunsul”, a scris el la postarea pe care a făcut-o pe InstaStory.

Ce studii are Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii

Concurentul de la Insula Iubirii este absolvent al Universității Ecologice din București, dar nu a dorit să profeseze în domeniul pe care l-a studiat. În prezent, Bogdan este frizer, după ce câțiva ani a făcut videochat. Tânărul a recunoscut, în repetate rânduri, că iubita lui, Claudia, a reușit să îi schimbe radical viața în bine și l-a ajutat să evolueze.

Cei doi s-au cunoscut pe internet, iar Bogdan a recunoscut că pentru el a fost dragoste la prima vedere.

„Când am văzut-o pe cameră am simțit că este ceva. Am rămas puțin mască, mi-a luat privirea. Claudia m-a făcut să renunț la multe. Șase ani am făcut videochat. E o sursă de venit, însă ea nu a fost de acord”, a declarat Bogdan Cîrlan.