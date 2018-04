Andra este una dintre cele mai apreciate artiste din România, atât pentru cariera sa de artist, cât și pentru viața de familie, pe care o are alături de Cătălin Măruță și cei doi copii, David și Eva. Cântăreața a fost prezentă în această dimineață la postul de radio Kiss Fm România și a spus adevărul despre pozele cu ea dezbrăcată.

Artista a fost întrebată de realizatori dacă vreodată hackerii i-ar sparge calculatorul, ar putea găsi poze compromițătoare cu ea? Vedeta a mărturisit că nu se teme absolut deloc, deoarece nu are poze debrăcată și nu ar avea cu ce să o șantejeze. „Dezbracată? Nu, din ce îmi amintesc, am fost foarte atentă, nu m-am pozat, nu am lăsat pe nimeni să mă pozeze într-un fel, am fost atentă. În pantaloni scurți, da. La mare, cum am fost„, a răspuns Andra.

A câștigat două trofee la Premiile Muzicale Radio România

Andra a câştigat, luni seară (16 aprilie), două trofee la cea de-a 16-a ediţie a galei Premiile Muzicale Radio România. Artistul anului a fost desemnat Smiley, iar Dida Drăgan a primit premiul de excelenţă. Vedeta a fost premiată la categoriile „cea mai bună voce feminină” şi „cea mai bună piesă pop” („La refren”). Ea a susţinut şi un mini-recital la finalul galei care a avut loc al Sala Radio.

„Am avut o seară de poveste! Premiul pentru cea mai bune voce feminină și cel pentru cea mai bună piesă pop mi-au încălzit inima aseară la Premiile Muzicale Radio România! Mă simt onorată să știu că ascultați și apreciați muzica mea!”, a scris Andra pe pagina ei de Facebook.

În total, 17 trofee, creaţii originale din cristal cu incrustaţii de argint, purtând semnătura artistului plastic Ioan Tămâian, au fost înmânate artiştilor premiaţi, potrivit news.ro. Au fost acordate 16 trofee pentru cele mai bune performanţe înregistrate anul trecut în muzica pop, folk, pop-dance şi pop-rock. 25 de artişti şi 24 de piese şi albume au figurat pe lista nominalizaţilor. Cel de-al 17-lea trofeu a însoţit premiul de excelenţă, acordat în acest an artistei Dida Drăgan. Pe scena galei au mai cântat Ioana Ignat, The Motans, The Mono Jacks, Vunk, Florin Chilian şi qvartetul Saveica, Dida Drăgan, Irina Rimes, Direcţia 5 şi Feli.