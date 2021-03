Adevărul despre relația Andreei Marin cu fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr.

În urmă cu ceva timp, Lavina Pârva a fost surprinsă în oraș fără verighetă. De atunci, zvonurile potrivit cărora între ea și Ștefan Bănică Jr. lucrurile n-ar fi atât de roz așa cum lasă impresia pe rețelele de socializare. La momentul respectiv, Lavinia s-a înfuriat și a făcut o postare pe Instagram destul de acidă.

„Și iată cum se vuiește că divorțez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de când se crapă de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel și instanța, mă așteaptă zilnic în caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e grădina!

Eu n-am purtat verighetă de mult timp, nu e ceva nou! Ștefan are multe inele și atunci poartă și verigheta, eu nu prea port accesorii, în general. Verigheta e în sufletul nostru, nu simt nevoie să mă justific pentru aceste lucruri. Nu divorțez, sunt foarte bine! O am acasă, o port din când în când, dar nu tot timpul, o iubesc, o ador. E un simbol, important este să fie bine în familie, să fie armonie. Verigheta și inelul de logodnă sunt doar așa” spunea Lavinia Pîrva, la momentul respectiv.