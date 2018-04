Giani Kiriță de la Exatlon are o relație de prietenie cu Margherita de la Clejani! Cei doi s-au cunoscut la o emisiune unde s-au înțeles foarte bine. Ei au fost parteneri de suferință în emisiunea exigentului Nea Mărin. Ei și-au împărțit sarcinile și au dat dovadă de un spirit de echipă excelent. Mai mult, în cadrul show-ului, ei s-au „căsătorit”.

Giani Kiriță și Margherita de la Clejani se înțeleg de minune. Chiar dacă căsătoria despre care aminteam a fost doar o glumă, chimia dintre cei doi i-a făcut pe mulți să creadă că idila dintre ei a fost una cât se poate de reală.

„De ceva vreme, îl tot caut pe Făt-Frumos călare pe un Ferrari cu un cont fără număr, fără număr, fără număr, dar, spre surprinderea mea, nu prea îl găsesc. Mi-am găsit jumătatea la Șopârlița, m-am îndrăgostit de Giani! Mi-a zis o ghicitoare acum vreo trei ani de zile ca am să mă mărit cu un sportiv”, declara Margherita de la Clejani la acea vreme.

„Suntem prieteni foarte buni! E o super fată! Ne înțelegem bine și ne leagă multe. Am gătit, am tuns oi, am spălat toalete împreună, am cosit pentru Nea Mărin”, a mărturisit Giani Kiriță, potrivit wowbiz.ro.

Margherita de la Clejani o duce nespus de bine! Fiica Clejanilor are o carieră înfloritoare și deja se descurcă fără părinții ei. Taraful de la Clejani format din Viorica, Ioniță și copiii lor, dar și din câțiva instrumentiști, are un tarif de 5.000 de euro pe eveniment. Acum, după ce a lansat o piersă solo, Marga se duce singură la concerte și cere o sumă frumușică pentru prestația sa.

Margherita de la Clejani cere nu mai puțin de 2.500 de euro pe eveniment. Bruneta a lansat o piesă nouă, intitulată „Tu știi ce vreau” și merge la spectacole fără faimoșii ei părinți.

Margherita de la Clejani are un iubit nou

Recent, Viorica de la Clejani a dat-o de gol pe fiica ei că ar avea un iubit…dar nici acum Margherita n-a recunoscut! De asemenea, ea a vorbit despre intervenții estetice: „Sunt operată toată. Cabinetele sunt pline de buzate şi botoxate. Mă rog de Ioniţă să-şi bage botox în frunte şi în obraji, dar nu vrea. Îi spun soţului meu de trei zile să-mi cumpere un inel şi nici măcar nu m-a băgat în seamă. Margherita îmi dă doar mie şi tatălui ei explicaţii. Fata mea nu are multe operaţii estetice. Pentru mine cele mai frumoase femei sunt Bianca Drăguşanu şi Adriana Bahmuţeanu (…) Margherita are iubit, dar nu trebuie să spună cine e” .