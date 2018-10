Adevărul despre scandalul de la Exatlon, dintre Alin şi Giani Kiriţă! A lovit-o într-adevăr Războinicul pe Monica Roşu? Totul se vede pe filmare

Scandalul de la Exatlon, dintre Alin Andronic și Giani Kiriță, a stârnit controverse în rândul fanilor, întrebându-se dacă într-adevăr Războinicul a lovit-o pe Monica Roșu. Au apărut imaginile în care se vede foarte clar cum au stat lucrurile, singurul moment în care frânghia a atins-o pe Monica Roşu a fost în timpul jocului, când gimnasta a stat extrem de aproape de zona de joc. În final, Alin şi-a cerut scuze pentru atitudinea lui şi modul în care a reacţionat.

„Am auzit că mă jgneau în ultimul hal şi m-am întors spre Mirel. (…) De nervi am luat acea frânghie şi am dat cu ea de masă. Nu am ştiut că ar fi ricoşat, aşa au spus Faimoşii, eu nu ştiu dacă este adevărat. Colegii mei spun că nu este adevărat”, a povestit Alin ulterior.

Mama Războinicului a declarat că Alin nu este un bărbat violent și că Faimoșii au încercat să îl intimideze. Femeia s-a arătat supărată pe faptul că Monica Roşu, cea care era cea mai în măsură să spună dacă a fost lovită sau nu, nu a ieşit în faţă să spună adevărul despre ce s-a întâmplat. „Sunt convinsă că va rezista. Nu este agresiv, nu înjură, nu ameninţă, nu bagă mâna în gât nimăui, aşa cum i s-a întâmplat lui. Faimoşii au vrut să îl intimideze. Să nu uităm că Mirel a făcut acelaşi lucru cu Iulian când a vrut să îl intimideze. Regretul meu este că, după ce s-au liniştit lucrurile, Faimoşii puteau să spună ce s-a întâmplat. Giani l-a îmbrâncit de douî ori, a încercat să îi pună mâna în gât”, a spus Tinca, mama lui Alin Andronic.

Giani Kiriță nu s-a mai putut abține și l-a bruscat pe Alin Andronic

Tensiunile au ajuns la cote maxime în ediția de duminică, 21 octombrie, la Exatlon. Giani Kiriță nu s-a mai putut abține și l-a bruscat pe Alin Andronic. Faimosul s-a supărat foarte tare pe reacția pe care Războinicul a avut-o în momentul în care a pierdut punctul ce ar fi putut fi decisiv.

La sfârșitul jocului, Alin și-a pierdut cumpătul și a fost la un pas să o lovească din greașeală pe Monica Roșu, moment în care a intervenit Giani și l-a bruscat pe Alin. ”Nu sunt mândru. Am sărit şi la Mirel, am sărit şi la Giani. Vreau doar să zic că îmi pare rău”, a spus Alin Andronic după meci.