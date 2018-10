Adevărul despre vestea tristă că Liliana de la “Mireasă pentru fiul meu“ a murit

O informație șocantă a apărut pe rețelele de socializare, în care s-a scris că Liliana Popa, fosta concurentă de “Mireasă pentru fiul meu“, a murit. Anunțul a fost făcut pe pagina ei de Facebook, iar fanii au fost îngroziți când au văzut.

Liliana a participat la show-ul matrimonial “Mireasă pentru fiul meu“, iar între timp a devenit și mămică. Vestea că ea s-a stins din viață ar fi fost făcută de sora ei, pe pagina personală de Facebook. Se pare, însă, că informaţia despre moartea Lilianei este neadevarată şi cea care a făcut teribilul anunţ nu era sora ei. Contul de pe care a fost publicat mesajul este unul fals şi totul a fost o glumă proastă.

Fosta concurentă din show-ul matrimonial a publicat recent o imagine cu iubitul ei alaturi de copilul lor, iar Claudiu a publicat şi el o imagine în care cântă la acordeon, semn că nicio tragedie nu s-a abătut asupra familiei lor. Aşadar, fanii Lilianei pot sta liniştiţi ştiind că anunţul despre moartea ei a fost doar o glumă proastă făcută de pe un cont fals, care ulterior a fost şters, scrie sterilekanald.ro.

Mireasă pentru fiul meu, emisiune care a fost prezentată și de Gabriela Cristea

MPFM a fost un reality-show matrimonial, care a fost prezentat de Mirela Vaida, dar și de Paula Chirilă. Prima ediție a emisiunii a fost transmisă pe 29 august 2011 pe Antena 1. Competiția a fost prezentată de către Paula Chirilă, iar, în trecut, a fost moderată Mirela Vaida, dar și de Gabriela Cristea, Andreea Mantea.

Ultima editie a show-ului a fost pe 4 martie 2017 și a fost prezentată atunci de Paula Chirilă.

Printre premiile pe care „Mireasă pentru fiul meu” le-a luat se numără: TV Mania Award for Best Reality-Show, Radar de Media Award for Best Reality TV Show