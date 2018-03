Paula Chirilă s-a îngrășat din nou, după ce a slăbit 10 kilograme în timpul divorțului. A vorbit pentru prima dată despre noul iubit: „Suntem la început, suntem bine”

Paula Chirilă a pierdut lupta împotriva kilogramelor, după ce reușise să obțină o talie de viespe la scurt timp de la despărțirea de fostul soț Marius Aciu. Deși se văd foarte bine diferențele, ea nu a refuzat invitația de a urca pe un podium, în cadrul unei prezentări de rochii de mireasă. Carismatica vedetă a purtat o rochie realizată în stil prințesă, care a avut un decolteu generos. Iar asta nu e tot! Ea i-a surprins pe toți, după ce a făcut mărturisiri despre noua ei iubire. Și… nu a spus: „Nu!” unui nou mariaj.

Deși a luat ceva kilograme în plus, Paula Chirilă e destul de îndrăzneață atunci când își alege hainele cu care se îmbracă pentru o ieșire cu fetele sau la diverse evenimente. Aflată la o prezentare de rochii de mirese, vedeta a radiat de fericire într-o ținută spectaculoasă.

Paula Chirilă nu exclude varianta de a se recăsători

În cadrul unui interviu, fosta prezentatoare de la „Mireasă pentru fiul meu” a dezvăluit că iubește și e iubită de un bărbat, al cărui nume a ales să nu-l facă public acum. Spune ea, sunt la începutul relației.

„E într-adevăr o premieră. (…). Prima oară anul acesta am purtat o rochie foarte, foarte scurtă. Acum, după cum puteți observa, am un decolteu până la buric. Mă simt foarte bine în pielea mea, am intrat într-o transformare de la interior la exterior. (…). Mă simt foarte bine și, totodată onorată – am fost mireasa colecției, mă simt emoționată și oarecum cu gândul la viitor. (…). Nu exclud varianta de a mă recăsători.Au început să roiască curtezanii, lista e deschisă, vom vedea. (…). Îmi doresc să fie un om extrem de echilibrat, să fie bun cu copiii și să mă divinizeze. Există, nu există, o să vedem. Ar fi ceva – nu spun foarte multe, pentru că suntem la început, dar suntem bine. (…).”, a declarat Paula Chirilă în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”.

Paula Chirilă a fost căsătorită cu Marius Aciu. Cei doi au divorțat la finalul anului 2017, după ce în 2015, ei au fost la un pas de despărțire. Atunci, vedeta si tatal fiicei sale au locuit separat, iar presa avea să titreze că este divorţul anului. Cei doi au împreună o fetiţă, pe Carla.