Adevărul din spatele bătăii încasate de Andrei Ungureanu, la metrou. „Omul cu Tourette” a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt

Andrei Ungureanu postase, în urmă cu o seară, o imagine care i-a îngrijorat pe fani. „Omul cu Tourette” le arătase o vânătaie la ochi, mărturisind că ar fi fost bătut la metrou de un bărbat, după ce a înjurat involuntar (tic verbal). De altfel, mărturisise că vrea să își scoată certifical medico-legal, iar la poliție ar fi raportat agresiunea. Însă, în realitate, a fost o farsă. Pentru că totul a luat o întorsătură neașteptată, poza cu fostul concurent de la iUmor circulând pe internet, Andrei Ungureanu a spus adevărul pe rețelele de socializare. Detaliile se află mai jos, în articol.

Seara trecută, Andrei Ungureanu a spus pe rețelele de socializare că ar fi fost bătut de un bărbat, la metrou. Fostul concurent de la iUmor a încărcat și o imagine, în care apare cu ochiul vânăt. A mărturisit că agresiunea ar fi avut loc în urma unei înjurături pe care a adresat-o fără să vrea. De altfel, a spus că are în gând să își elibereze un certificat medico-legal, iar la poliție ar fi depus plângere.

„Am avut un tic și unul s-a întors și m-a rupt cu bătaia. Începe să mă doară și nasul. Am primit bătaie pentru un tic în care am înjurat un tip. I-am făcut plângere, voi merge și la IML”, a spus Andrei Ungureanu, pe Tik Tok.

În realitate, însă, totul a fost o farsă. Aspect dezvăluit chiar de Andrei Ungureanu, pe internet, la câteva ore distanță.

Adevărul din spatele bătăii încasate de Andrei Ungureanu: „A fost o farsă”

Adevărul din spatele bătăii încasate de Andrei Ungureanu a ieșit la suprafață la câteva ore distanță. Tânărul a mărturisit, la secțiunea Instastory, că, de fapt, nu a fost bătut. A dorit să facă o farsă cuiva, pentru a-i plăti cu aceeași monedă. Pentru că imaginile și mărturisirile inițiale au generat un real val de reacții și îngrijorări din partea internauților, fostul concurent de la iUmor a spus adevărul. De altfel, și-a cerut scuze pentru această farsă.

„După cum vedeți, fața mea nu are nimic. A fost o farsă pentru Cristi pe care cred că am dus-o puțin cam departe. (…) Cristi mi-a făcut, la un moment dat, o farsă și m-a speriat. Am vrut să pară credibilă farsa, de aceea am făcut și story-urile și am vorbit despre chestia asta pe TikTok și așa mai departe. Îmi pare rău că v-am făcut să vă îngrijorați și data viitoare, înainte să fac o chestie de genul, cred că o să mă gândesc de două-trei ori înainte de a face.

Îmi cer scuze. Nu știu dacă e suficient să îmi cer scuze și așa mai departe, dar în capul meu era ceva diferit, până am aflat că nu e ok și că am mers prea departe. Așa că, nu vreau să supăr pe nimeni, chiar dacă deja am supărat probabil și sunt bine, nu am fost bătut de nimeni”, a spus tânărul, pe internet.

