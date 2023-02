Omul cu Tourette se retrage din showbiz! Motivul pentru care a luat această decizie radicală: ”Îmi este foarte greu”

Fanii lui Andrei Ungureanu, omul cu Tourette, au rămas șocați în momentul în care au aflat noutățile legate de viața sa. Bărbatul și-a anunțat în mod public retragerea de pe rețelele de socializare, explicând pe larg adevăratul motiv pentru care a apelat la asta.

Din păcate, fostul câștigător de la iUmor a postat un mesaj care i-a uimit pe toți cei care îl urmăreau în mediul online. Se pare că Andrei Ungureanu este pregătit să se retragă din viața publică, invocând o serie de probleme medicale care nu îi dau pace în ultimii ani. Bărbatul a simțit nevoia să împărtășească totul cu cei care l-au susținut și l-au apreciat de-a lungul anilor.

VEZI ȘI: Andrei Ungureanu, „Omul cu Tourette”, cere ajutorul fanilor! Cu ce se confruntă câștigătorul sezonului 9 „iUmor”

Omul cu Tourette se retrage din mediul online

În ultima perioadă, omul cu Tourette a atras atenția celor din jur, după ce au ieșit la iveală mai multe detalii interesante despre viața sa privată. Acum, bărbatul a fost mai pregătit ca niciodată să spună adevărul și să le explice tuturor de ce nu a mai apărut în anumite emisiuni de televiziune. Ba mai mult decât atât, și-a anunțat în mod public retragerea din mediul online.

„Eu ieri am fost la Urgențe, având o criză de tahicardie care m-a luat pe drum. A fost oribil. Am ajuns acolo și mi-au zis că a fost atac de panică. Mie îmi este foarte greu să cred că a fost atac de panică. Eu nu o să mai fac nimic din punct de vedere al contentului ce ține de Tourette, Youtube, TikTok.

O să mai postez ce mai am eu de postat și atât până nu îmi revin. Eu mă confrunt cu asta de aproximativ trei ani. La testele cardio nu a fost găsit niciodată ceva anume, dar mie mi se întâmplă foarte des lucrurile astea. Am ajuns în punctul în care îmi e frică să ies din casă. Mâine am programare la un electrofiziolog să vedem ce se întâmplă”, a declarat omul cu Tourette pe Instagram.

NU RATA: „Omul cu Tourette” s-a căsătorit! Andrei Ungureanu a spus „DA” în mare secret

Andrei Ungureanu recunoaște că a avut nevoie de tratament psihiatric

De-a lungul timpului s-au spus multe despre afecțiunile psihice ale omului cu Tourette, iar acum a venit momentul în care acesta a recunoscut adevărul. Se pare că timp de o lună a avut nevoie de îngrijiri din partea specialiștilor în psihiatrice, care i-au prescris un tratament pe bază de beta-blocante, medicamente care sunt folosite împotriva aritmiei cardiace și pentru protejarea inimii față de infarctul miocardic secundar.

„Eu am fost pe tratament psihiatric timp de o lună și nu am văzut niciun efect. La somn e mai ok. Dorm mai bine și mi-a fixat programul de somn. Mi-au dat beta-blocante și eu nu vreau să iau beta-blocante, nu pot să iau așa ceva. Ceva îmi cauzează asta și eu nu pot să funcționez. Sunt anxios, sunt panicos și ipohondru”, a mai mărturisit Andrei Ungureanu.

Spre finalul confesiunii sale, omul cu Tourette a ținut să le ceară iertare tuturor oamenilor pe care i-a dezamăgit în ultima perioadă, cel mai probabil făcând referire la prieteni, familie, dar și la urmăritorii de pe rețelele de socializare. Bărbatul a anunțat că este pregătit să se concentreze asupra propriei sale persoane.

„Îmi pare rău dacă v-am dezamăgit, îmi cer scuze. Sunt într-o perioadă foarte proastă a vieții și trebuie să am grijă de mine. Momentan mă focusez doar pe mine și vreau să mă focusez doar pe mine să pot să îmi revin”, a încheiat omul cu Tourette pe Instagram.