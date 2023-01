Andrei Ungureanu, „Omul cu Tourette”, cere ajutorul fanilor! Cu ce se confruntă câștigătorul sezonului 9 „iUmor”

Andrei Ungureanu, cunoscut drept „Omul cu Tourette” cere ajutorul prietenilor virtuali! Câștigătorul celui de-al noulea sezon „iUmor” de la Antena 1 a mărturisit că se confruntă cu o problemă și dorește să găsească, cât mai repede, o rezolvare. Iată despre ce este vorba mai jos, în articol.

Pe rețelele de socializare, „Omul cu Tourette” a mărturisit că se află în situația de a cere ajutor din partea prietenilor virtuali. În ultima perioadă, Andrei Ungureanu se confruntă cu episoade anxioase severe, motiv pentru care câștigătorul „iUmor”, sezon 9, cere ajutor.

„Am ajuns în ultimul punct în care să cer ajutor de la voi. De câteva luni bune, trec prin anxietate și depresie și atacuri de panică zilnic. Pe lângă simptomele psihice, am și simptome fizice. Adică, zilnic, tahicardie și extrasistole. Dacă stau întins în pat, pot să am pulsul 74, cum mă ridic în picioare, brusc, 120. Nu pot să fac nimic, nu pot să fac efort. Orice efort mic pe care eu îl fac îmi dă palpitații, tahicardie și așa mai departe. Am fost la trei medici cardiologi care mi-au zis că nu am nimic. Dar eu tot am simptome. Nu prea au sens unele lucruri, pentru că am simptomele mai mult la efort. Și mă confrunt cu chestia asta de aproximativ trei ani de zile. Dar acum a început să devină mai sever, de când sunt mai anxios, mai depresiv puțin.

Toată lumea îmi zice «băi, Andrei, stai liniștit, că e anxietate». Da, frate, eu înțeleg că e anxietate, dar atunci de ce mă chinuie în fiecare zi, încontinuu? M-am apucat de tratament psihiatric, recent, de vreo săptămă și ceva, nu văd niciun rezultat din niciun punct de vedere. Nici al palpitațiilor, nici psihic. Am avut o zi bună, maxim. O zi, dar și aia pe jumate. Și nu mai știu ce să fac. Am și eu nevoie de ajutor”, a spus Andrei Ungureanu pe rețelele de socializare.

„Omul cu Tourette”: „A ajuns să îmi fie frică să ies afară din casă”

Mai mult decât atât, Andrei Ungureanu a mărturisit că îi este teamă să facă activitățile zilnic, din cauza situației în care se află.

„Am ajuns în punct în care m-am săturat de atâtea simptome și nu îmi trăiesc viața, pur și simplu supraviețuiesc și atât. A ajuns să îmi fie frică să ies afară din casă, să mă plimb, să călătoresc, de frică nu cumva să mi se întâmple ceva, pe drum. De aceea am lipsit de la mai multe emisiuni, pentru că aveam palpitații. (…) Ca să înțelegeți cât de severă e treaba, am ajuns până în punctul în care mi-e frică să ies din casă, să fac sport, să merg la baie, să stau în picioare. Mi-e frică să fac duș, mi-e frică să mănânc rapid sau mult. În general, după ce mănânc, mă apucă palpitațiile”, a mai mărturisit Andrei Ungureanu, pe rețelele de socializare.

