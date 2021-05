Adi Despot, criticat după ce s-a îmbrăcat într-un costum de iepure colorat cu roz: “Te-ai apucat de mocangit ca toate gloabele?”. Replica savuroasă dată de fostul jurat de la Vocea României

Adi Despot, hulit după ce s-a îmbrăcat într-un costum de iepure

Considerat unul dintre cei mai duri artiști din România, Adi Despot a acceptat provocarea de a face reclamă unui vin îmbrăcat așa cum nu credea nimeni că-l va vedea vreodată! Într-un costum de iepure, colorat cu alb și roz, după cum puteți vedea în imaginea de mai jos, dar și în galeria foto a articolului. Licoarea lui Bachus este produsă într-o cramă aflată în sudul Italiei, mai exact în regiunile Puglia și Abruzzo.

Una dintre urmăritoarele sale a răbufnit când l-a văzut în această ipostază și i-a spus: “Te-ai apucat și tu de mocangit ca toți și toate gloabele? Rușine! Te dădeai om inteligent… Iar de ținută nu mai zic… Te poți angaja la circ!”. Nu a trecut mult timp, iar cântărețul a reacționat la comentariul ei astfel: “Monica, viața e un circ” și a pus un emoticon care reprezintă un pahar cu vin, după cum se poate observa în fotografia de mai jos.

Nu rata: EXCLUSIV | Soția l-a ”fugărit” pe Adi Despot prin magazine! Iar el n-a avut nimic împotrivă…

Adi Despot a stârnit o avalanșă de râsete pe Internet

“Am salvat postul în colecția «cheering me up» pentru când e nevoie. 😁 Pentru cei de peste hotare, de unde am putea să îl procurăm?”, “Adriane, cred că nu doar ai gustat dacă te-au convins să te îmbraci în iepuraș, și cu roz pe deasupra! #bunnyvorbesc”, “Te-ai țâchit Despot… am trăit să te văd iepuraş….🤣🤣🤣🤣 ok, ești simpatic, da’ parcă mai mult îmi plăcea de tipul ăla care o făcea proastă pe una că îi tot punea aceeași întrebare 🙈🙈🙈 !!! Să-l bei sănătos!” sunt doar trei dintre comentariile strânse de postarea de mai sus a celebrului artist.

Sursa foto: Facebook / Adrian Despot