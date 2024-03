Adi Istrate rupe tăcerea după ce a fost acuzat că și-a înșelat iubita cu Erika Iasc. Artistul nu se ascunde. „Am fugit foarte mult să vorbesc despre asta”

Adi Istrate rupe tăcerea și spune tot despre relația cu Erika Isac! Artistul a dezvăluit cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre el și solista pieselor „Macarena” și „Femei în Parlament”. Care este adevărul în cazul scandalului care a fost cap de afiș în ultimele zile?

În urmă cu puțin timp, Ariana Furnea, fosta iubită a cântărețului Adi Istrate, a făcut noi precizări în ceea ce privește momentul în care cei doi au ales să-și spună adio. Subiectul despărțirii dintre aceștia a luat o mare amploare pe rețelele de socializare, devenind rapid viral. Fosta iubită a artistului a dezvăluit că Adi ar fi jonglat atât cu ea, cât și cu Erika Isac timp de o lună. Mai mult, acest lucru nu a fost infirmat de cântăreț.

Ariana Furnea a fost invitată recent în cadrul unei emisiuni TV. Acolo, tânăra a vorbit despre perioada în care ea și Adi Istrate s-au despărțit, după ce Erika Isac ar fi intervenit în relația dintre ei.

Mai mult, tânăra a povestit în amănunt cum s-a produs ruptura. Se pare că totul a avut loc în momentul în care Adi Istrate și Erika Isac erau colegi de emisiuni și petreceau prea mult timp împreună. Cu toate acestea, artistul a dezvăluit că totul ar fi fost regizat.

Ariana a mărturisit că ea a aflat tot ce s-a întâmplat abia după ce s-a separat de Adi. Totul a ieșit la iveală după ce emisiunea respectivă a fost difuzată la TV. Atunci, tinerei nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat.

„Eu am aflat pe parcursul difuzării emisiunii cam ce s-a întâmplat. Nu am vorbit despre asta, nu s-a adus vorba deloc, nici în timpul emisiunii, nici după. Au fost o lună sau două în care s-a vorbit că ar fi regizat și ar fi în situația în care ar trebui să stea cu o anumită fată. I-am spus să facă ce trebuie să facă”, a dezvăluit Ariana, pentru Știrile Antena Stars.

Adi Istrate a ținut să clarifice lucrurile după ce subiectul a fost cap de afiș în ultimele zile. Artistul și-a argumentat faptele de acum doi ani și jumătate când. Ce s-a întâmplat, de fapt, în triunghiul amoros Arina Furnea, Adi Istrate și Erika Isac?

Cântărețul nu a negat că și-a înșelat iubita de la acea vreme cu Erika Isac, cea care i-a fost colegă de platou. Mai mult, nu a evitat să vorbească despre acuzațiile care i se aduc, ba chiar va povestit tot ce s-a întâmplat, dar și care a fost motivul pentru care a evitat acest subiect până acum.

„Da, eram într-o relație. A fost greu, a fost foarte greu. Am fugit foarte mult să vorbesc despre asta, pentru că nu m-am simțit nici eu conforbatil, nu a fost okay, clar, dar cumva mi-am dat seama că nu este o chestie de care trebuie să fug. Asta am făcut pentru că așa a fost să fie”, a dezvăluit Adi Istrate, conform sursei menționate mai sus.