Adi Nartea, în lacrimi la Asia Express. Ce a pățit actorul

Adi Nartea (43 de ani) revine cu entuziasm pe micile ecrane, acceptând provocarea show-ului „Asia Express”, difuzat de Antena 1. Carismaticul actor, cunoscut din serialul „Vlad”, a ales să concureze în această aventură intensă alături de bunul său prieten, Cosmin Vîjeu, nepotul cunoscutei actrițe Monica Davidescu. Potrivit lui Nartea, decizia de a participa împreună nu a fost întâmplătoare, Vîjeu fiind prima alegere datorită relației lor de prietenie și a faptului că se înțeleg excelent în situații stresante.

Actorul s-a alăturat, astfel, „Drumului Zeilor”, așa cum este denumit traseul din acest sezon, cu încrederea că experiențele dificile pe care le vor întâmpina îi vor întări atât fizic, cât și emoțional. Înainte de a pleca în competiție, Nartea a declarat, glumind, că dacă va fi eliminat din prima etapă, va merge pe jos până acasă. Dar, se pare că a luat imunitatea chiar de la prima întrecere.

Emoțiile l-au copleșit în momentul în care a ajuns în fața Irinei Fodor, gazda emisiunii, împreună cu Cosmin Vîjeu. Actorul nu a mai putut să își rețină lacrimile când a vorbit despre fiica sa, Petra, cu care nu a putut fi alături de ziua ei de naștere, din cauza participării la competiție. Irina Fodor a povestit ulterior că Nartea era copleșit de dorul pentru familia sa și a subliniat cât de mult înseamnă pentru actor rolul de tată și soț.

Deși prezent în Asia pentru show, Adi Nartea este cunoscut drept un familist convins. Este căsătorit de aproape zece ani și are o relație extrem de apropiată cu soția și copiii săi.

Pe lângă emoțiile din competiție, actorul a mai trecut printr-un moment dificil cu câțiva ani în urmă, când a fost diagnosticat cu două tumori la cap. Într-o discuție deschisă din cadrul unui podcast, el a povestit cu lacrimi în ochi despre încercările prin care a trecut în acea perioadă grea a vieții sale.

„Totul a început acum 4 ani, când aveam urechea stângă înfundată, efectiv, și nu știam de ce. Spuneau că am urechea înfundată pentru că am deviație de sept. Mi-au zis să fac o operație de deviație de sept. Am fost la vreo trei sau patru medici, toți au zis același lucru. Am zis bine, hai să mă operez.

Mama, când i-am spus, mi-a zis să fac un RMN. Tot mama mi-a trimis după câteva zile un mail în care îmi spunea că au găsit o formațiune care e intra-craniană, să nu-mi fac probleme, să stau liniștit. Mie nu-mi venea să cred. Am înțeles că am o tumoare în cap, în spatele ochiului. A început un periplu ca să-mi dau seama ce era de făcut. Tumoarea era mare, foarte mare.”, a spus Adi Nartea în 2021.