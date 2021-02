Adi Sînă, din nou tătic? Dezvăluiri despre al șaptelea copil în emisiunea lui Cătălin Măruță

Anca Serea și Adi Sînă formează unul dintre cele mai îndrăgite și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Iar, acum, artistula făcut dezvăluiri despre un nou membru al familiei.

Prezentatoarea TV și Adi Sînă sunt împreună de zece ani și se iubesc necondiționat. Anca Serea are 6 copii și a declarat în repetate rânduri că își dorește încă unul, pentru a fi „Albă ca Zăpada”, cu cei 7 pitici. Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, artistul a vorbit despre proiecte, familie, dar și posibilitatea de a deveni din nou tată.

Adi Sînă și Anca Serea par să aibă în plan să-și mărească din nou familia, însă artistul a mărturisit că el însuși va da marea veste atunci când va fi cazul.

”Deocamdată sunt șase. Ar fi complicat dintr-un singur punct de vedere, că ar trebui să schimbăm numele site-ului nostru, dar am putea rezolva și treaba asta. E complicat cu numele, e greu să le schimbi după aia”, a spus Adi Sînă.

Anca Serea și Adi Sînă s-au mutat într-o vilă de jumătate de milion de euro

Anca Serea şi Adrian Sînă au împreună patru copii: Noah, Ava și Moise Petru și Leah-Maria. În trecut, fosta prezentatoare de la Prima TV a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher, însă a rămas văduvă la doar 28 de ani, după ce soţul său a murit de cancer. Din mariajul cu el mai are doi copii, pe David şi pe Sara.

În urmă cu aproximativ un an, familia Sînă-Serea s-a mutat cu cei șase copii într-o vilă superbă din Cernica, în valoare de 500.000 de euro. (CITEȘTE ȘI: ANCA SEREA, REACȚIE SUBLIMINALĂ DUPĂ CE S-A SPUS CĂ NU A MAI PLĂTIT ȘCOALA PRIVATĂ A COPIILOR: “DOARE CÂND TE LUPȚI CU TEAMA, SUFERINȚA”)

”Ne doream mai mult spațiu și am decis să facem această schimbare majoră. Casa în care ne-am mutat este situată în Pipera și am închiriat-o. Încă nu am cumpărat-o pentru că este important pentru noi să vedem cum se vor acomoda copiii. Ei merg la aceleași școli și grădinițe, aici nu am făcut deloc modificări și nici nu cred că vom face pentru că nu vrem să le dăm peste cap programul. Dacă lor le va fi mai bine aici, atunci noi vom cumpăra această frumoasă căsuță”, a spus Adi Sînă în urmă cu un an.