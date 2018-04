Adi Sînă și Anca Serea formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbizul autotohton. Cei doi se bucură de cei cinci copii pe care îi au împreună și se pare că nu vor să se oprească aici. Artisul își susține soția, în tot ceea ce face.

“Anca are un anunț important să vă facă”, a spus Adi Sînă pe filmuleț, dându-i cuvântul soției sale.

“Am aflat de curând că am fost nominalizată Digita Divas Awards 2018 și m-am bucurat din tot sufletul, dar am nevoie de susținerea voastră, așa că, dacă vreți să câștig acest titlu, înseamnă foarte mult pentru mine, o să vă rog să mă votați”, este mesajul pe care Anca Serea l-a transmis.

Este pregătită pentru al șaselea copil

Anca Serea este mămica eroină din showbiz, după ce a născut cinci copii. Vedeta nu vrea să se oprească aici, Anca Serea este pregătită pentru al șaselea copil, după ce i s-a spus că suferă de o boală și nu mai poate rămâne însărcinată.

Anca Serea era suspectă de endometrioză, boală cronică care afecteaza femeile, mai ales în perioada fertilă (25-40 de ani) şi le face probleme în a rămâne însărcinată. Vedeta era îngrijorată, pentru că anterior i se spusese despre acest diagnostic, şi-a luat inima în dinţi şi s-a dus la doctor ca să verifice acest lucru. După ce a ieșit din cabinet, avea zâmbetul până la urechi, deoarece primise o veste bună.

„Nu-mi vine să cred…pentru că ştiam că am endometrioză, primisem acest diagnostic, şi se pare că nu am chiar endometrioză. Sunt super fericită. Ecografie mi-a ieşit foarte bine. Nu pot să spun momentan dacă sunt însăcinată„, i-a mărturisit Anca Serea soţului ei la scurt timp după ce au părăsit clinica privată la care prezentatoarea a fost consultată.