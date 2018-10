Adi Sîna și Anca Serea s-au despărțit?! În ce ipostaze au fost surprinși cei doi

În ultima vreme au apărut zvonuri conform cărora Adi Sînă și Anca Serea s-ar fi despărțit. Totul a început în ziua botezului băiețelului Sandrei N, acolo unde bruneta a fost nașă, dar a lipsit de la eveniment. Au apărut rapid bârfe despre presupusa separare între cei doi soți. Cu toate acestea, o poză recentă din vacanța din Italia face lumină în această poveste!

Recent, Anca Serea a plecat în vacanță alături de o prietenă, dar în nicio poză nu era soțul ei, Adrian Sînă. Bruneta s-a pozat goală în așterneturi, dar nimeni n-a știut cine a fost fotograful. Acum, Anca Serea și Adi Sînă s-au pozat pe străzile din Milano, într-un moment de tandrețe, parcă să demonstreze gurilor rele că nu a fost vorba niciodată de vreo despărțire. (Citește și Ce caută lumea pe Google despre Anca Serea? Nici vedetei nu-i vine să creadă)

„Buongiorno amore! ❤️”, a scris Anca Serea în dreptul fotografiei în care apare alături de Adi Sînă, în fața Catedralei din Milano.

„Superba poveste pe care urmează s-o citească copiii voștri. Fiți sănătoși și fericiti alaturi de ei”, „Vă admir din suflet”, „Ce peisaj frumos doi îndrăgostiţi”, au comentat fanii cuplului.

Cum au parte Adi Sînă și Anca Serea de intimitate, într-o casă cu cinci copii

Anca Serea a vorbit despre secretul relaţiei cu Adi Sînă, subliniind faptul că relaţia sexuală are un impact foarte puternic. Vedeta TV a mărturisit că-i place să-şi iubească soţul mai mult seara, însă nu ezită să se abată de la ”regulă” şi să o facă ori de câte ori are ocazia.

”Bineînţeles că am timp. Eu zic că dacă vrei cu adevărat ceva, poţi. Noi avem vacanţe şi de familie, şi de cuplu, şi asta nu înseamnă că eşti un părinte rău. Cred că femeile din România trebuie să înveţe să se iubească şi pe ele. Trebuie să ne iubim la fel ca înainte de căsătorie, pentru că de starea noastră depinde şi starea de bine a familiei. Dacă noi suntem fericite şi mulţumite, atunci şi copiii, şi soţul sunt mulţumiţi. E un lucru foarte important pentru un cuplu să funcţioneze şi înainte, şi după ce are copii. Şi acum Moise doarme cu noi în pat. Ne dorim noi să-l punem acolo între noi, să ne bucurăm, să-i simţim respiraţia, să vedem cum clipeşte. De obicei dorm doi cu noi, dar după ce intră în starea de somn pround, îi ducem în paturile lor, şi bineânţeles că avem timp şi pentru noi Şi dimineaţa, şi seara şi, de ce nu, şi la prânz. Predomină seara, că-s mai clasică. E o regulă să ne luăm vacanţe de cuplu. Acum o să aniversăm doi ani de la căsătorie şi vom pleca la Amsterdam. De cel puţin 3-4 ori pe an plecăm doar noi doi, iar în rest cu copii”, a declarat Anca Serea.