Motivul pentru care Adina Buzatu a lipsit de la comemorarea lui Stephan Pelger! Vedeta le-a dat replica acelora care au criticat-o: „Sectoriști ai moralității”

În data de 15 iunie, apropiații lui Stephan Pelger și-au luat rămas bun de la el. La ceremonia organizată în memoria regretatului designer s-au prezentat numeroase nume din showbiz, dar au fost și câțiva mari absenți. Printre cei din urmă s-a numărat și Adina Buzatu, bună prietenă a lui Stephan Pelger. Absența acesteia a fost aspru criticată, iar acum vedea le-a dat replica.

Adina Buzatu și Stephan Pelger au fost prieteni buni, iar absența acesteia de la ceremonia de comemorare a fost observată și criticată de mulți. Printre cei care au aruncat câteva săgeți la adresa celor care au lipsit de la eveniment s-a numărat și Oana Roman, iar toate criticile au ajuns și la Adina Buzatu, care nu s-a mai abținut și le-a dat peste nas cârcotașilor.

„După tragedia prietenului Steph s-a activat brusc un cor al îngrijoraților de serviciu. Era inevitabil. Mereu se întâmplă așa. Oamenii ăștia vin să reproșeze celor apropiați că n-au făcut destul pentru a evita deznodământul groaznic. Într-un moment dificil, dureros, de reculegere,te trezești cu această armată de sectoriști ai moralității, de milițieni ai idealurilor înalte și nobile. «S-a făcut destul de către cei apropiați?», «Nu s-a făcut destul? Nu s-a procedat corect, optim?»

Oameni buni, întotdeauna în astfel de momente, un om normal alcătuit sufletește va fi bântuit de regrete că poate nu a făcut destul. În viață suntem etern măcinați de aceste îndoieli. «Am făcut tot ce se putea pentru copilul meu, pentru tatăl meu, pentru mine, pentru fratele sau prietenul meu?

Cu atât mai intens în astfel de situații. Dar de aici până la a strica liniștea gravă și solemnitatea care trebuie să însoțească firesc o astfel de trecere dureroasă este cale lungă. Nu putem cântări cantitatea de afecțiune, grijă omenească sau pioșenie așa cum cântărim un kil de brânză la piață”, a scris Adina Buzatu în mediul online.

Motivul pentru care Adina Buzatu a lipsit de la funeraliile lui Stephan Pelger

Iar pentru a edifica toți curioșii, Adina Buzatu a explicat și motivul pentru care a lipsit de la comemorarea bunului său prieten. Creatoarea de modă a mărturisit că în această perioadă se află în Florența, la un târg de modă. În cadrul evenimentului, vedeta are numeroase întâlniri de afaceri pe care le programase cu luni înainte și nu avea cum să le contramandeze.

De asemenea, creatoarea de modă a mai subliniat că nu este singură în tot acest business și are o datorie și față de angajații săi. Deși și-a dorit să se întoarcă în România, nu a avut cum să lase totul baltă și a luat decizia cea mai bună pentru ea.

„Acum sunt la un târg de modă la Florența, un eveniment programat de două ori pe an. Datoria pe care o am față de angajații mei, de familie și față de mulți alții mă face să nu pot lipsi de la acest târg unde am avut zeci de întâlniri de afaceri bătute în cuie de luni de zile. De asta nu am putut lua parte la funeraliile prietenului meu”, a mai spus Adina Buzatu.

