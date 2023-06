Ce au făcut apropiații lui Stephan Pelger, imediat după slujbă. Oana Roman rupe tăcerea: „Din păcate...”

Vestea morții lui Stephan Pelger a cutremurat întregul showbiz. Cunoscutul designer (44 de ani) și-a pus capăt zilelor, după ce a pierdut lupta cu depresia. O slujbă a fost organizată, joi, 15 iunie, în memoria creatorului de modă, iar familia și prietenii apropiați au fost prezenți pentru a-și lua rămas bun de la el.

Stephan Pelger a fost incinerat zilele trecute, apoi familia a organizat o ceremonie în amintirea lui, la Cimitirul Evanghelic. Apropiații au venit să-și ia rămas bun de la bunul lor prieten. Designerul, în vârstă de 44 de ani, a lăsat multă durere în sufletele celor dragi, iar mulți dintre cei prezenți abia și-au putut stăpâni lacrimile. Mama creatorului de modă este împietrită de tristețe, iar suferința s-a putut observa ușor pe chipul ei. Femeia a venit din Germania și abia s-a putut deplasa, din cauza problemelor de sănătate.

„Încă mă simt bine, dar o să dureze până o să realizez. Încă nu am realizat că Stephan, copilul nostru înfiat…a fost copilul nostru înfiat (…) Acum un an…noi atunci l-am văzut unde stătea și o săptămână mai târziu l-am avut în casă. Gândiți-vă la asta, în Germania o săptămână durează o înfiere, aici durează doi ani”, a declarat îndurerată mama lui Stephan Pelger.

Ce au făcut apropiații lui Stephan Pelger, imediat după slujbă

Oana Roman s-a numărat printre vedetele prezente la ceremonia organizată în amintirea lui Stephan Pelger. Vedeta a vorbit, pe rețelele de socializare, despre cum a decurs slujba, cine a fost prezent, arătându-se, la un moment dat, deranjată de faptul că anumiți amici ai designerului au „uitat” să vină.

„Ca de obicei, din păcate, am avut dreptate. Știți când v-am spus eu, în live-ul de ieri (n.r. 14 iunie) și în cel de acum câteva zile că toți ăștia care s-au trezit să povestească, să comenteze și să își dea cu părerea despre Stephan, dându-se prieteni cu el și apărând pe la televiziuni și dând interviuri, ei bine, dragii mei, niciunul nu a fost astăzi prezent. Niciunul nu a venit astăzi să aducă o floare și să-și ia rămas bun de la Stephan.

Nu știu dacă unii dintre ei sunt plecați, dar n-au venit și mă bucur că așa a fost. Au fost prietenii lui, cei cu care a copilărit, cei cu care a trăit când a fost adult, oamenii care au ținut la el, oamenii care l-au iubit, nu oportuniștii care au făcut audiență pe spatele lui”, a ținut să spună Oana Roman.

Fiica lui Petre Roman a mărturisit și ce a făcut împreună cu alți apropiați ai lui Stephan, imediat după slujbă. Au mers într-un restaurant drag lui și au închinat un pahar în amintirea celebrului designer român. „Dragii mei, am lipsit o bună parte din zi pentru că dimineață am fost la cimitirul Evanghelic, acolo unde s-a ținut o slujbă în memoria lui Stephan Pelger, prietenul nostru și apoi am fost cu toți apropiații lui într-un loc care lui îi era foarte drag și am vorbit și am închinat un pahar pentru el și după aceea a trebuit să îmi reintru în ritm”, a mai spus aceasta, pe Instagram.