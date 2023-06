Adio căsătorie! Daniel Onoriu a fost părăsit de noua iubită: „I-a zis că este un bărbat foarte bogat și ea a crezut”

Aproximativ două luni a durat povestea dintre Daniel Onoriu și Elena, cea pe care intenționa să o ia de soție. Deși în urmă cu doar câteva săptămâni, fostul pilot de raliuri își declara dragostea sus și tare, în realitate noua relație a acestuia nu funcționat tocmai bine. Se pare că Elena nu împărtășea sentimentele profunde și a decis să pună punct. Cei doi s-au despărțit în urmă cu două săptămâni.

Daniel Onoriu pare că nu are prea mult noroc în dragoste. După despărțirea cu scântei de Isabela, cea care i-a fost soție timp de șase ani, a crezut că și-a întâlnit marea dragoste. A cunoscut-o pe Elena, a fost fermecat de ea, i-a jurat iubire veșnică și a cerut-o în căsătorie. Scenariul era perfect, însă bruneta nu a mai vrut să facă parte din povestea acestuia. Se pare că motivele care au dus la despărțirea celor doi are avea legătură cu minciunile pe care fostul pilot de raliuri i le-a relatat partenerei sale.

Mai exact, Daniel Onoriu i-a spus iubitei că este un om foarte potent din punct de vedere financiar și i-a promis că o să trăiască o viață de lux. Însă, când pretențiile brunetei și-au făcut simțită prezența, bărbatul nu a putut să le susțină, iar relația s-a destrămat rapid.

„Am înțeles că Daniel s-ar fi despărțit deja de actuala iubită, cu care se lăuda peste tot că este o femeie demnă de el și cât de mult o iubește. El i-a zis ei că este un bărbat foarte bogat și ea a crezut acest lucru. Am înțeles că îi spunea că are bani de luat de la turci, vreo zece milioane de euro, plus daune de la Isabela, femeia cu care el se află acum în divorț…ceea ce nu este deloc adevărat.

Ea a crezut că este bogat și în urmă cu vreo două săptămâni i-a cerut vreo 2.000 – 3.000 de euro, pentru a merge la shopping și el nu a avut de unde să îi dea, pentru că el nu are bani nici măcar de țigări. Pentru că a vrut să o păstreze pe Elena lângă el, l-a sunat pe tatăl lui să îi ceară bani, să îi dea ei de cumpărături, iar el l-a trimis la plimbare. Așa că ea l-a părăsit”, au declarat surse apropiate din anturajul lui Daniel Onoriu, potrivit click.ro.

„E ceea ce am căutat toată viața mea”

Probabil că despărțirea nu i-a picat prea bine lui Daniel Onoriu având în vedere că în urmă cu doar o lună de zile declara că Elena este femeia potrivită pentru el, cea pe care a așteptat-o toată viața. Bărbatul părea îndrăgostit până peste cap și avea numai cuvinte de laudă la adresa celei care credea că o să îi devină soție și parteneră până la adânci bătrâneți.

„E o femeie minunată, simt că e ceea ce am căutat toată viața mea. Nu-mi vine să cred ca ne înțelegem atât de frumos chiar și în condițiile în care sunt acum. Suntem împreună de aproximativ o lună de zile

Așa cum am spus și mai sus, repet: e o femeie minunată, frumoasă, calmă, are toate calitățile unei femei pe care nu ai cum să nu o respecți. Deja suntem îndrăgostiți. Am cerut-o de soție și a acceptat. M- am rugat bunului Dumnezeu de multe luni să-mi trimită el o femeie și simt ca așa e. Până acum am ales eu singur și din păcate nu a mers. De data asta simt că e femeia trimisă de el în viața mea și suntem amândoi fericiți”, declara Daniel Onoriu.

