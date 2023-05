Apele se mențin, încă, tulburi între Daniel Onoriu și fosta sa parteneră de viață, Isabela, care, de altfel, îi este încă soție. Fostul pilot a dezvăluit faptul că ar fi fost dat în judecată a doua oară de ea, motiv pentru care a răbufnit. Onoriu se apără și susține că nu înțelege de ce ar fi recurs la această soluție. Iată detaliile mai jos, în articol.

Daniel Onoriu pare să aibă, din nou, probleme cu legea. Deși se află în arest la domiciliu de peste cinci luni (pe 10 mai 2023 va fi noul termen), fostul pilot susține că ar fi fost dat în judecată, pentru a doua oară, de fosta parteneră. Mai cu seamă, Isabela, femeia care îi este, încă, soție, ar fi recurs la această soluție, după ce bărbatul ar fi încălcat ordinul de protecție.

Daniel Onoriu: „Cum să o caut, că eu sunt arestat la domiciliu de 6 luni”

În cadrul unei intervenții telefonice, într-o emisiune TV, Daniel Onoriu a susținut faptul că nu își explică cum fosta parteneră de viață l-ar fi dat în judecată pentru a doua oară. Fostul pilot susține că nu ar fi încălcat ordinul și că ar fi blocat rețelele de comunicare cu ea.

„Ce am mai făcut, măi, frate? Cum să-l încalc? Eu am blocat-o pe toate reţelele posibile, Instagram, WhatsApp. Facebook nu mai am că mi l-a furat cineva. Şi, în rest, cum să o caut, că eu sunt arestat la domiciliu de 6 luni. Cum pot să ies eu din casă sau să o caut, că nu înţeleg?”, a spus Onoriu.

Vezi și DEZVĂLUIRI DE ULTIMĂ ORĂ! CE SE ÎNTÂMPLĂ ACUM ÎNTRE ISABELA ȘI DANIEL ONORIU, AFLAȚI ÎN PLIN PROCES DE DIVORȚ: ”JUSTIȚIA SĂ-ȘI FACĂ TREABA!”

Citește și DANIEL ONORIU, O VIAȚĂ NOUĂ! ÎȘI VA DESCHIDE PROPRIA AFACERE, DUPĂ CE VA SCĂPA DE ARESTUL LA DOMICILIU: „VREAU SĂ FIU IMPLICAT 100%”

Daniel Onoriu susține că a fost dat în judecată, din nou, de fosta parteneră

În continuare, fostul pilot a mărturisit că a stat 34 de zile în arest „pentru nevasta mea”, pentru că, susține el, o iubea la momentul respectiv. Onoriu a declarat că nu știa că Isabela se afla în prezența unei alte persoane, iar când a mers să îi spună că o iubește, fosta parteneră a alertat poliția.

„Am stat 34 de zile la arestul central pentru nevasta mea, că o iubeam în momentul acela. Că nu ştiam că e cu cineva şi m-am dus să îi spun că o iubesc şi vreau să ne împăcăm. Ea a sunat la poliţie şi a venit poliţia şi m-a arestat. Am stat 34 de zile arestat şi după care eu sunt arestat de atunci la domiciliu. În casa mea unde am stat cu ea atâţia ani. Eu trebuie să stau în casă că sunt arestat, n-am voie nici măcar în curtea mea. Am proprietatea mea şi nu am voie să ies în ea, stau în casă”, a continuat fostul pilot.

Fostul pilot spune despre Isabela că „din soție a devenit amantă”

Apoi, fostul pilot a susținut că Isabela „din soție a devenit amantă” și că l-ar fi dat, din nou, în judecată.

„Ce am făcut? Nu ştiu ce am făcut. Să-şi vadă de viaţa ei. Din soţie a devenit amantă şi acum mă dă în judecată pe mine pentru nici nu ştiu ce. Ce-i fac? Eu stau arestat, vine poliţia de 2 ori pe zi, semnez şi îmi comand să mănânc sau îmi face mama mâncare. Am cunoscut prieteni noi pe Instagram şi Tik Tok”, a mai spus bărbatul, la Antena Stars.

Sursă foto: Facebook