Daniel Onoriu, o viață nouă! Își va deschide propria afacere, după ce va scăpa de arestul la domiciliu: „Vreau să fiu implicat 100%”

Ultima perioadă a fost una destul de dificilă pentru Daniel Onoriu. Pilotul a trecut prin multe, însă acum este decis să își schimbe norocul și să își deschidă o nouă afacere. A avut timp de gândire în arestul la domiciliu, venindu-i o idee de business cu care speră să dea lovitura. În ce își va investi pilotul banii?

Daniel Onoriu a trecut prin multe, în ultimul timp. După ce a scăpat de problemele de sănătate, fostul pilot a marcat un scandal cu fosta soție și a ajuns și la divorț. Mai mult, bărbatul a fost afectat de faptul că soția l-a părăsit, a reacționat dur, iar acum se află în arest la domiciliu, tocmai din cauza comportamentului său.

După o perioadă de reflecție, Daniel Onoriu vrea să lase scandalurile în spate și să se focuseze pe viața profesională. Chiar a venit cu o idee de afaceri și spune că o va materializa, după ce își va ispăși pedeapsa și o să fie liber. Daniel Onoriu intenționează să își deschidă o școală de pilotaj pentru amatori.

„Am decis împreună cu un instructor, cu o doamnă care îmi e o foarte bună prietenă, să facem o școală de șoferi amatori, vom avea 5 instructori, iar cei care vor să se perfecționeze, după ce își iau permisul, pot să facă cursuri de pilotaj cu mine, de circuit.

O să fac școala de pilotaj după ce voi fi liber, nu are cum să meargă o treabă fără mine, vreau să fiu implicat 100%. Eu sunt singurul campion național al României, care a câștigat titluri de campion național în karting de automobilism și motociclism. Am o experiență și am ce să-i învăț pe elevii mei”, a declarat Daniel Onoriu, potrivit spynews.ro.

„Vreau să câștig și niște bani”

Daniel Onoriu a decis să își deschidă această afacere pentru a le împărtăși pasiunea sa celor interesați. Fostul pilot îi va învață pe cursanți cum să conducă prudent, dar, și cu viteză. Daniel Onoriu are speranțe mari pentru noua afacere și speră că veniturile o să fie pe măsura așteptărilor sale.

„Dacă asta știu să fac, o voi face cu mare plăcere, mare drag, vreau să ajut copiii, care au posibilități să-și cumpere mașini puternice, să știe să-și controleze mașinuța cum trebuie. Și eu am copii, sunt părinte și am grija lor. Copiii mei au făcut carting, au abilități în ale condusului. Fac totul cu mare drag, dar bineînțeles că vreau să câștig și niște bani din pasiunea mea”, a mai spus Daniel Onoriu.

