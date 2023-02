Daniel Onoriu și-a călcat în picioare soția, iar acum… “Accept divorțul! Săptămâna viitoare…” + Ce planuri de viitor are

Daniel Onoriu (44 de ani), fostul pilot de curse, a revenit la sentimente mai bune, după toate scandalurile în care a fost implicat în ultima vreme. CANCAN.RO vine cu cele mai noi declarații ale nepotului lui Gabi Luncă despre planurile de viitor, dar și despre femeia pe care și-o dorește alături de el.

Povestea lui Daniel Onoriu pare să ajungă, în cele din urmă, la final. Bărbatul a capitulat în fața dragostei, și-a riscat libertatea, era gata să mute munții din loc pentru femeia pe care o iubea, dar toate astea în zadar. Acum s-a resemnat și este pregătit să își trăiască viața departe de scandaluri. Pasiunea pentru sport nu a murit niciodată, chiar dacă a stat în comă și a avut parte de o recuperare anevoioasă. Site-ul nr. 1 din România vine cu cele mai noi detalii din viața bărbatului.

Daniel Onoriu se pregătește să devină din nou „liber”

În ultima perioadă, Daniel Onoriu a făcut tot posibilul să se țină departe de scandaluri și a refuzat să comenteze toate aparițiile viitoarei sale foste soții, Isabela. Motivul este unul destul de simplu, își dorește să meargă mai departe și să își deschidă o nouă afacere. Totuși, până să ajungă în acel punct, trebuie să treacă printr-un divorț.

Contactat de reporterii CANCAN.RO, Daniel Onoriu a fost mai mult decât fericit să vorbească despre divorțul care bate la ușă. Fostul pilot de curse se simte pregătit să îi redea libertatea Isabelei, chiar dacă de-a lungul timpului au avut parte de multe momente critice împreună.

„Săptămâna viitoare sper să înceapă divorțul. Am greșit mult implicându-mă în diferite scandaluri. Am vorbit urât pentru că am fost supărat. Îmi doresc să mă îndrept. Accept și divorțul, fiecare își vede de viața lui. După ce scap de toate problemele o să îmi refac viața.

Nu vreau să îi mai cer daune (Isabelei – n. red.), e de domeniul trecutului. Nu vreau să comentez nimic despre ea, ne vom vedea la divorț în calitate de 2 foști și cam atât”, a declarat Daniel Onoriu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

A renunțat la sentimentele de ură pentru un alt stil de viață

Daniel Onoriu pare că se căiește pentru ultimul an în care a tot apărut în atenția presei din România și încearcă să își refacă imaginea de pilot de curse. Bărbatul dă vina pentru ieșirile sale pe faptul că a fost în comă aproape două luni, însă acum a optat pentru un stil de viață mai sănătos din toate punctele de vedere.

„Mă recuperez. Am fost în comă 55 de zile. Unii rămân cu sechele, cu probleme grave, dar eu sunt bine. Am cunoscut oameni care mi-au deschis ochii să văd realitatea și să-mi văd de viața mea.

Trebuie să înțelegeți că după comă eu nu eram recuperat. Am făcut greșeli și nu am vrut să accept despărțirea. Mi-am dat seama că nu este frumos să vorbesc de rău o persoană pe care am iubit-o”, a explicat nepotul lui Gabi Luncă.

În același timp, Daniel Onoriu nu exclude nici posibilitatea de a-și reface viața alături de o altă femeie, dar înainte de asta își dorește să se încheie divorțul dintre el și Isabela.

„Eu pe acte încă sunt căsătorit și voi începe să am o relație după ce voi divorța pentru că sunt om cu onoare. Având în vedere prin ce am trecut, îmi doresc o femeie care să fie lângă sufletul meu și pe care cu siguranță o voi face fericită, știi că sunt un romantic. Îmi doresc să mă susțină în pasiunea mea pentru motorsport și să înțeleagă că toată viața mea am fost pilot de curse”, a mai dezvăluit bărbatul, în premieră pentru CANCAN.RO.

Ce planuri de viitor are nepotul lui Gabi Luncă

Daniel Onoriu a dat mâna cu moartea de prea multe ori, așa că a venit momentul să se liniștească. Potrivit ultimelor sale declarații pe care le-a oferit în exclusivitate pentru site-ul nr. 1 din România, acesta ar fi apelat deja la ajutorul nutriționistului-fitoterapeut prof. ing. Ana Maria Demetrescu care încearcă să îl învețe cum să ducă o viață echilibrată.

În același timp, fostul pilot de curse speră să ajungă din nou pe pista de raliuri, însă mai durează mult până acolo. Momentan, Onoriu se axează pe noua sa afacere din care speră să câștige destul de bine.

„Anul acesta o să încep un alt domeniu de business și cu ajutorul bunului Dumnezeu va fi afacerea vieții mele și a familiei mele. O să va anunț la momentul potrivit despre ce e vorba. Afacerea cu imobiliare o facem în familie de la începutul anilor 90 și vom continua mereu dar ne concentrăm și pe alt domeniu în acest an”, a concluzionat Daniel Onoriu.

