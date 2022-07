Afacerea pe care vrea să-o pună pe picioare Daniel Onoriu, după ce a fentat moartea: ”O fac din pasiune”

După un drum lung și anevoios, Daniel Onoriu se recuperează, atât fizic cât și psihic și a pus bazele unui nou proiect de suflet. Pilotul de raliuri a luat-o de la capăt după aproximativ 4 luni în care s-a luptat cu viața.

Daniel Onoriu revine pe pista care l-a consactrat și pune la cale un serial pe care îl va transform într-un vlog. Se poate spune că pilotul de raliuri s-a născut a doua oară, iar acum este mai determinat ca niciodată să își asculte sufletul și, de ce nu, să câștige bani din pasiunea lui:

”Chiar ieri am fost pe pistă, cu motocicleta, am filmat cu drona, cu un GoPro, m-am dat pe circuit vreo trei-patru ture că nu am rezistat fizic mai mult. Încă sunt terminat, e obositor. Dar eu sunt pilotul numărul unu al României.

Sunt singurul pilot din lume care a câștigat titlul de campion național la karting, la moto și la auto, sunt campion de viteză. Ideea e că vreau să mă promovez tare pe acest canal al meu. Ideea este că eu sunt King of Speed (Rege al vitezei, n. red.), știu să merg tare pe orice cu roți, iar proiectul pe care îl derulez sper să prindă la iubitorii de viteză. Este altceva, este un vlog altfel”, a spus Daniel Onoriu pentru Fanatik.ro

Deși nu a mai vrut să audă de motocilete, mașini și viteză, Daniel Onoriu a revenit la sentimente mai bune odată cu recuperarea fizică din ultima perioadă. Fostul pilot nu renunță la pasiunea care l-a consacrat timp de 34 de ani:

”Ideea de a mă sui din nou pe motor sau pe mașini, deși atunci când m-am trezit din comă nu mai voiam, mi-a venit de ceva timp deja. Mi-a venit cheful, cum s-ar zice. E în sânge, probabil. Eu am 44 de ani și fac curse de la 10 ani, am 34 de ani de curse, de concursuri cu toți nebunii României, pe care i-am umilit”, a mai spus Daniel Onoriu.

A ivestit ceva bani în noul noua afacere, însă Daniel Onoriu speră să fie cel mai reușit proiect de până acum:

”În proiect am investit niște bani, și la nivel de echipament, am luat o dronă, combinezonul de motocicletă etc. Câteva mii de euro, plus motocicleta de vreo 12.500 de euro, dar pe care vreau să o și vând.