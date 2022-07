Andreea Bănică, mărturisiri tulburătoare după ce Roxana a fost ucisă de rechin. Artista a avut parte, la rândul ei, de o experiență traumatizantă în Egipt

În urmă cu trei zile, o româncă din Suceava a fost ucisă de un rechin în Egipt. Acest moment tragic a făcut-o pe Andreea Bănică să îşi reamintească de experienţa traumatizantă prin care a trecut în ţara arabă. Artista a povestit în cadrul unui interviu recent de ce nu vrea să îşi mai petreacă nicio vacanţă acolo.

Andreei Bănică îi place să călătorească şi să vadă lumea, iar de cele mai multe ori a ales destinaţii exotice atunci când a plecat în vacanţă.

În noiembrie 2021 a fost pentru ultima dată în Egipt, iar de atunci a promis că nu se va mai duce acolo. La vremea respectivă, artista a trecut printr-o experienţă care i-a lăsat un gusta amar, iar din acest motiv a luat această decizie radicală. Mai exact, la întoarcere, a fost percheziționată ca la poliție. Solista a mai spus atunci că autoritățile au exagerat cu controlul corporal.

Pe lângă acest lucru, vedeta s-a plâns şi de serviciile proaste și a reclamat faptul că nu i-a plăcut nimic.

De ce nu vrea să mai meargă Andreea Bănică în Egipt

”Nu mi-au plăcut serviciile, care nu mai sunt cum erau o dată. Nu mai e curățenie, prost. Nu știu, nu mi-a plăcut mai nimic de acolo. În aeroport, se călcau oamenii în picioare, unii pe ceilalți, care să treacă mai repede. Erau separați bărbații de femei, copiii de sex masculin cu bărbații, fetițele cu femeile. Ne-au controlat într-un stil barbar, pot să spun.

Urât, urât tare. Au luat bebelușii din cărucioare, îi ridicau în sus, pe jos… ăia mici dormeau. Nu știu… într-adevăr e panica asta creată acolo în țară. Au pățit atât de multe atentate, știi, dar ceea ce se întâmplă acolo nu mi-a mai dat siguranța pe care o aveam înainte. Și nu mai îmi place deloc Egiptul. Păcat de marea Roșie și de ceea ce au acolo. Nu mai e ce a fost!”, a declarat Andreea Bănică, pentru fanatik.ro.

Andreea Bănică și-a pierdut fiul în vacanță

În ultima vacanţă pe care a petrecut-o alături de familia sa, Andreea Banică a tras o sperietură groaznică.

Se pare că, fiul său, Noah, s-a plictisit în hotel, așa că a luat decizia de a pleca de unul singur să se plimbe pe holuri. În momentul în care a descoperit că Noah lipsește, Andreea Bănică a dat alarma în tot hotelul, iar toți cei aflați în zonă au început să îl caute pe micuț. În cele din urmă, problema a fost rezolvată, dar nu înainte ca Andreea să se panicheze și să țipe la toți cei din jurul său.

„Pe Noah l-am pierdut în hotel, în vacanță. Păi ce crezi, am pus tot hotelul pe roate, toată lumea era în picioare! I-am trezit pe toți, am făcut foarte urât, am țipat, am intrat într-o panică totală! Pe Sofia nu am pierdut-o însă niciodată, Doamne ajută, că nu știu ce s-ar fi întâmplat atunci! Am această fobie, recunosc. Mi-e frică să nu-mi pierd copiii de când mă știu eu. ”, a declarat Andreea Bănică într-un interviu pentru click.ro.