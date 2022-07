Andreea Bănică, pe masa de operație?! Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista: ”Îmi este teamă!”

Andreea Bănică a vorbit întotdeauna deschis despre viaţa sa personală. Fie că a fost vorba despre lucruri frumoase sau mai puţin plăcute, artista nu s-a ascuns de fanii săi. În cadrul unui interviu recent, cântăreaţa a făcut declaraţii despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Pentru că este vorba despre o afecţiune mai veche, frumoasa blondină este nevoită să se opereze.

În urma unor investigaţii, Andreea Bînică a primit veşti proaste din partea medicilor în ceea ce priveşte starea sa de sănătate. De câţiva ani artista se confruntă cu diastază abdominală, iar intervenția chirurgicală ar fi singura soluție pentru a scăpa de această problemă.

Cu toate acestea, cântăreaţa a mărturisit că preferă să aibă o mică burtă pentru că îi este frică să se opereze. Blondina se gândeşte că ar putea să apară complicaţii în urma unei intervenţii chirurgicale.

“Am o diastază abdominală cu care mă lupt de foarte mulți ani, cu siguranță ea nu se mai retrage, probabil că, dacă aș fi știut asta la prima naștere, aș fi făcut niște exerciții în sensul acesta, se face kinetoterapie, însă au trecut foarte mulți ani de când am născut-o pe Sofia, am născut și a doua oară, deci nu se mai poate rezolva decât cu operație.

CITEŞTE ŞI: ANDREEA BĂNICĂ, VACANȚĂ DE COȘMAR ALĂTURI DE FAMILIE: „L-AM PIERDUT ÎN HOTEL, ÎN VACANȚĂ”

Nu sunt pregătită, pentru că mie îmi e frică de tot ce înseamnă operație și cred că sunt bine așa, slavă Domnului, fac sport. M-am obișnuit cu ea, e o mică burtă pe care o văd eu mai mult, mă deranjează uneori, însă nu sunt adepta operațiilor, să mă operez atât de repede cum fac toate fetele.

Îmi este teamă de ce s-ar putea întâmpla în urma unei astfel de operații, anestezie, am doi copii acasă, vreau să îi cresc și nu vreau să am ceva probleme ulterior: infecții, mă gândesc la orice. Așa am fost eu tot timpul cu o teamă din asta foarte mare.”, a declarat cântăreața pentru .

Andreea Bănică despre a treia sarcină

Blondina a explicat că dacă ar mai fi fost la vârsta de 25 sau 26 de ani, cu siguranță ar mai fi făcut un copil, asta pentru că îşi doreşte o familie numeroasă. Totodată vedeta a mărturisit că acum nu mai este cazul să se gândească la o altă sarcină, ci îşi doreşte să se ocupe cu multă atenţie de cei doi copii pe care îi are deja.

„Dacă aș mai fi avut 25 de ani sau 26 de ani, cu siguranță aș mai fi făcut un copil, pentru că mi-aș fi dorit trei copii. Am depășit această vârstă, chiar și 30 de ani am depășit, chiar și 40 de ani am depășit și atunci nu mai este cazul de un alt copil în viața noastră.

Vreau să ne ocupăm foarte bine și să fim cât mai aproape de copiii noștri, de cei pe care îi avem, și să nu simtă lipsa noastră mai niciodată, deși este destul de greu, dar încercăm”, a declarat Andreea Bănică pe rețelele de socializare.