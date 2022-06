Andreea Bănică, vacanță de coșmar alături de familie: „L-am pierdut în hotel, în vacanță”

Andreea Bănică nu s-a putut bucura pe deplin de vacanța alături de familia sa, deoarece a întâmpinat câteva probleme neașteptate. Fiul artistei a fost cel care a stârnit o mulțime de controverse în mediul online.

Deoarece este perioada în care majoritatea oamenilor se bucură de vacanță, Andreea Bănică a luat decizia de a pleca departe de aglomerație împreună cu familia sa. Artista nu se aștepta nicio secundă că va fi nevoită să treacă prin clipe de groază din cauza fiului său.

Andreea Bănică și-a pierdut fiul în vacanță

Artista este obișnuită ca de fiecare dată când urcă pe scenă și susține un concert în aer liber, cel puțin un copil să dispară de lângă familia sa. Din acest motiv, vedeta a tras o sperietură groaznică în momentul în care fiul său mai mic Noah, a dispărut în timpul vacanței.

Se pare că băiatul s-a plictisit în hotel, așa că a luat decizia de a pleca de unul singur să se plimbe pe holuri. În momentul în care a descoperit că Noah lipsește, Andreea Bănică a dat alarma în tot hotelul, iar toți cei aflați în zonă au început să îl caute pe micuț. În cele din urmă, problema a fost rezolvată, dar nu înainte ca Andreea să se panicheze și să țipe la toți cei din jurul său.

„Pe Noah l-am pierdut în hotel, în vacanță. Păi ce crezi, am pus tot hotelul pe roate, toată lumea era în picioare! I-am trezit pe toți, am făcut foarte urât, am țipat, am intrat într-o panică totală! Pe Sofia nu am pierdut-o însă niciodată, Doamne ajută, că nu știu ce s-ar fi întâmplat atunci! Am această fobie, recunosc. Mi-e frică să nu-mi pierd copiii de când mă știu eu. ”, a declarat Andreea Bănică într-un interviu pentru click.ro.