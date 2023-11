Adio, iubire! Psihologul le-a interzis total! Iulia Albu și Mike nu mai au nicio șansă!

Iulia Albu și iubitul său, Mike, au fost la un pas să pună capăt relației lor, după participarea la America Express. La întoarcere, au fost despărțiți o lună și jumătate, s-au împăcat, dar pentru a reuși să-și rezolve problemele survenite au apelat la un psiholog. Cei doi fac și acum terapie în cuplu și, la sugestia specialistului, au decis să scoată din vocabularul lor termenul de „iubire”, atunci când se adresează unul altuia. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Iulia Albu și Mihai Alexandru sunt împreună de mai bine de șapte ani. Deși formează unul dintre cele mai stabile cupluri din show-bizz-ul autohton, relația lor a fost puternic zdruncinată de participarea la America Express.

În timpul show-ului s-au certat ca la ușa cortului, iar odată ce au revenit pe tărâm românesc au decis să se despartă. S-au împăcat abia după o lună și jumătate, iar de atunci merg la psiholog.

„După ce am stat despărțiți o lună jumătate și ne-am împăcat, am apelat la un psiholog pentru terapie de cuplu. Am făcut mai multe ședințe. Și acum mai mergem. Ne-a ajutat foarte mult. Nu e o rușine să recunoști că ai nevoie de ajutor din exterior.

Ne-a ajutat și împreună și pe fiecare în parte. Sunt mai multe aspecte decât antcipasem. Nouă ne e greu să discutăm singuri despre ce s-a întâmplat acolo, la America Express. Niciodată nu facem asta. Noi ne mai amintim doar anumite lucruri. Am avut și momente frumoase, nedifuzate”, a declarat Iulia Albu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Mike și Iulia Albu au interzis la „iubire”

În urma vizitelor la psiholog, la sfatul acestuia, cei doi au decis să nu se mai adreseze niciodată unul altuia cu apelativul „iubire”, termen pe care l-au folosit de-a lungul show-ului.

„Noi niciodată înainte de competiție nu ne-am spus iubire. Mi s-ar fi părut mult prea intim să folosim acolo apelativele de acasă, așa ca am luat decizia de a alege un cuvânt oarecare. Cum întrebarea adresată de Mike a fost: cum ne vom striga pe acolo, iubire? Am decis să rămână așa: IUBIRE.

După toată nebunia de acolo și după ce am fost la psiholog am stabilit să nu mai pronunțăm acest cuvânt când ne referim unul la celălalt. Acum avem modalitatea noastră proprie de a depăși momentele tensionate dintre noi. Autoironia este cheia”, ne-a mai spus aceasta.

Iulia și Mike s-au cunoscut prin intermediul unei prietene comune. Nu s-au plăcut la prima vedere, ba chiar s-au urât, după cum au mărturisit aceștia. După ce s-au împăcat, cei doi au în plan să se căsătorească.

