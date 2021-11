Adiță a ieșit ”pe Capitală” cu juma’ de milion €! Mititelu jr. s-a făcut mare!

Binecunoscut pentru pasiunea pentru femei frumoase, dar și pentru obiecte de valoare, Adrian Mititelu Jr. reușește să epateze ori de câte ori e văzut prin oraș. CANCAN.RO are imagini exclusive cu apariția de juma’ de milion de euro a „Prințișorului Craiovei”, în Capitală.

Când nu se ocupă îndeaproape de FC U Craiova, Adrian Mititelu Jr. își trăiește viața la maximum! Petreceri nebune pe litoral sau în cluburile de fițe din Capitală sau doar simple ieșiri în oraș, toate sunt duse la un alt nivel. Cel mai înalt, speră el! Așa cum a făcut-o și zilele trecute, în Capitală, unde a fost surprins de paparazzii CANCAN.RO

Mandaloun a fost locația aleasă pentru întâlnirea cu prietenii. Întâlnire care s-a întins până târziu în noapte. Patronul celor de la FC U Craiova a reușit să iasă în evidență și de această dată atât prin ținută, cât și prin mașina pe care o conduce.

Și nu e de mirare că, la un moment dat, câțiva trecători i-au fotografiat mașina. Ce-i drept, un asemenea bolid nu poate să nu-ți atragă atenția, iar, dacă ești pasionat de cai-putere, cu atât mai mult.

Adrian Mititelu Jr., apariție de juma ‘ de milion de euro

La volanul unui Lamborghini Urus, alb, în valoare de peste 400 de mii de euro s-a prezentat „Prințișorul Craiovei”, la întâlnire. Nici ținuta nu poate trece neobservată!

Tricou „Dolce & Gabbana” (350 de euro), pantaloni de catifea „Dolce & Gabbana” (700 de euro) și ghete „Louboutin” (1.300 de euro) sunt articolele vestimentare pentru care a optat Adiță. Pe lângă acestea, evident, nici accesoriile nu-s de ignorat. Și, iată cum, la o simplă ieșire „pe Capitală”, băiatul lui Adrian Mititelu a „etalat” jumătate de milion de euro.

Adrian Mititelu Jr., adevărul despre pasiunile lui

Adrian Mititelu a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre pasiunea pentru frumos, dar și pentru obiectele de valoare.

„Am mai multe ceasuri, sunt niște bunuri, până la urmă, dar, dacă nu ești pasionat, nu poți să-ți cumperi, oricât de mulți bani ai avea.

Niciodată nu mi-a plăcut lauda, consider că fiecare își cumpără ce vrea, ce își permite, ce îi place. Eu îmi cumpăr un lucru dacă îmi place foarte mult. Mai am lucruri de valoare, dar cred că orice om are, în limitele sale. Nu îmi place să epatez, dar îmi place să port exact ceea ce mă reprezintă, fie că vorbim aici de bijuterii, haine, încălțări. Fiecare om are stilul lui. Așa și eu, am stilul meu și imaginea mea e fix așa cum vreau să fie”, a spus Adrian Mititelu Jr., în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cum le-a dat peste nas Mititelu Jr. celor care l-au criticat

Pe lângă pasiunea pentru fotbal, dăruirea pe care o are pentru clubul FC U Craiova și pentru obiectele de valoare, Adrian Mititelu Jr. mai este și un iubitor de petreceri. În luna mai a acestui an, cu ocazia Paștelui, tânărul s-a distrat pe cinste alături de prietenii săi, în club, la Mamaia, după o lungă perioadă în care restricțiile nu au mai permis ca viața să decurgă normal.

Unii au spus că a cerut special ca băutura să-i fie adusă la masă pe imnul Champions League, fără să știe că, în unele cluburi, sunt astfel de melodii tematice pentru momentele în care șampania sau orice altă variantă de alcool este pusă pe masă.

Nu a durat prea mult până când Adrian Mititelu Jr. le-a dat replica tuturor cârcotașilor.

„Fac următoarele precizări:

În localul respectiv și nu numai, ci în majoritatea localurilor din Mamaia, orice băutură se aduce cu acele artificii mici, de la vin, vodcă, până la șampanie.

Nu a cerut nimeni să se aducă băutura pe imnul Champions League, dacă v-ați interesa, mari jurnaliști ai vremii ce sunteți, asta este melodia specifică localului pentru aducerea băuturii la masă.

Datorită vremurilor restricționate pe care le trăim de un an și jumătate, vremuri ce pe toți ne-au afectat, măcar satisfacția sărbătoririi Paștelui și 1 Maiului în aceeași zi să putem să o avem! Invidia este la un nivel fără margini în această țară!”, a transmis Adrian Mititelu Jr, la momentul respectiv, deranjat de lucrurile care s-au scris referitor la petrecerea la care a participat.

