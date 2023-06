Adrian a sfârșit tragic în cabina TIR-ului său, departe de casă. Sora lui, strigăt de disperare: „Pentru niște amărâți de bani”

Adrian era din Fălticeni și plecase în Anglia pentru o viață mai bună. S-a gândit că-n străinătate va putea să-și strângă banii pentru traiul la care visa. Nu se gândea că-și va găsi sfârșitul peste hotare, departe de cei dragi lui. Acum, familia face tot posibilul să adune suma necesară pentru a-l aduce în țară și a-l înmormânta.

Adrian a avut parte de o moarte tragică, la scurt timp după ce a plecat la muncă în străinătate. A ales Anglia pentru că și-a dorit un trai mai bun pentru familia lui, însă nici prin cap nu-i trecea că avea să-și găsească sfârșitul acolo. Bărbatul era șofer pe TIR, meserie pe care o îndrăgea și o făcea cu pasiune. Se afla în Marea Britanie și era, deja, a treia zi la noul loc de muncă. Și-a dat ultima suflare chiar în cabina TIR-ului său, când nimeni nu se aștepta. Cauza decesului nu a fost făcută publică până acum, însă prietenii și familia sunt distruși în urma pierderii lui. Mirela, sora lui Adrian, este împietrită de durere și cere ajutorul tuturor, pentru a-i putea aduce trupul neînsuflețit acasă și a-l înmormânta creștinește.

CITEȘTE ȘI: UN ȘOFER ROMÂN DE TIR A DEVENIT EROU ÎN GERMANIA. NIKOLAS A SALVAT VIAȚA CUIVA, FĂRĂ SĂ CEARĂ NIMIC ÎN SCHIMB: „TREBUIA SĂ OPRESC”

„S-a dus prea devreme, un suflet drag, o inimă bună… De ce ai plecat copile? Mai voiam să mai stăm de vorbă… să mai povestim… să mai râdem… să ne spui aventuri din cursele tale. Viața a fost crudă cu tine. Nu te vom uita niciodată! Ai murit departe! Pentru niște amărâți de bani, dar o să te aducem acasă, unde ai crescut și unde îți plăcea. Mergi liniștit lângă mama ta, sunt sigur că o să aibă grijă de tine.

Rog pe toți cu suflet mare să punem mână de la mână, după posibilități, să îl îngropăm creștinește, în țara noastră. A murit în Anglia, într-o cabină blestemată de TIR. O are doar pe sora lui, e în Italia, dar nu are posibilitate să-l aducă singură, are nevoie de sprijin din partea oricui cu suflet mare. Vă doresc să nu aveți nevoie de astfel de ajutoare niciodată!”, este mesajul transmis de un apropiat al lui Adrian, pe un grup de socializare.

CITEȘTE ȘI: PĂȚANIA UNUI ȘOFER ROMÂN PE TIR, ÎN MAREA BRITANIE. CE DESCOPERIRE A FĂCUT, DUPĂ CE UNUL DINTRE PALEȚII DIN AUTOCAMION S-A SPART: „AM RĂMAS PLIN DE STUPOARE ŞI GREAŢĂ”

Sora lui Adrian, strigăt de disperare

Mirela, sora bărbatului, este stabilită de multă vreme în Italia. Românca a postat un mesaj, în mediul online, prin care cere ajutorul oamenilor cu suflet bun.

„Fratele meu a decedat în cabina de TIR unde muncea de numai 3 zile. Cu mare durere în suflet apelez la oricine mă poate susține în momentul de față. Suma de care avem nevoie nu este foarte mare, deoarece s-au strâns deja ceva bănuți. Prietenii s-au mobilizat și sunt alături de mine. Vă mulțumesc“, se arată în mesajul Mirelei postat pe site-ul dedicat donațiilor, gofundme.com.